Astronautas de Artemis II rompen récord de lejanía a la Tierra durante el viaje a la Luna

La misión Artemis II comenzó el pasado miércoles 1° de abril con cuatro astronautas que despegaron desde Florida en la cápsula Orión, alcanzando una altitud de aproximadamente 70,400 kilómetros, la mayor altitud jamás registrada en órbita terrestre para una misión tripulada.

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El logro validó los sistemas antes de la inyección translunar (TLI), que servirá para futuras expediciones a la Luna y a Marte.

¿Quiénes son los astronautas?

La tripulación internacional representa una nueva era:



Reid Wiseman, comandante de la NASA

Victor Glover, piloto de la NASA

Christina Koch, especialista de misión de la NASA

Jeremy Hansen, especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense – CSA

El equipo está superando los límites de la historia mundial, ya que su misión representa un avance en términos de inclusión y cooperación internacional en la exploración espacial.

Pruebas e incidentes de Artemis II

Durante las primeras horas, se realizaron comprobaciones esenciales de:



Sistemas de soporte vital

Comunicaciones

Equipos de emergencia

Asimismo, se observaron fallos menores en los sistemas de radio y médicos, los cuales no afectaron a la misión y confirmaron la capacidad de respuesta en vuelo de la nave espacial.

Calendario para los próximos días de Artemis II

La misión de Artemis II seguirá un plan preciso por días:



Días 1 a 4: Salida de la Tierra

Día 6: Sobrevuelo de la Luna

Días 7 a 10: Regreso

La trayectoria en forma de ocho garantiza la seguridad y nos permitirá superar el récord establecido por el Apolo 13.

Beneficios para la humanidad

Artemis II proporcionará conocimientos esenciales para la humanidad, como:



Estudios sobre la radiación espacial

Nuevas tecnologías de navegación

Imágenes sin precedentes del espacio profundo

Estos avances guiarán futuras misiones y fortalecerán la presencia humana más allá de la Tierra, abriendo una nueva etapa para la vida.