Astronautas de Artemis II rompen récord de lejanía a la Tierra durante el viaje a la Luna
La misión de Artemis II rompe récord de lejanía con los más de 70 mil kilómetros registrados de Orión, la nave que lleva a la tripulación humana a la Luna.
La misión Artemis II comenzó el pasado miércoles 1° de abril con cuatro astronautas que despegaron desde Florida en la cápsula Orión, alcanzando una altitud de aproximadamente 70,400 kilómetros, la mayor altitud jamás registrada en órbita terrestre para una misión tripulada.
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El logro validó los sistemas antes de la inyección translunar (TLI), que servirá para futuras expediciones a la Luna y a Marte.
¿Quiénes son los astronautas?
La tripulación internacional representa una nueva era:
- Reid Wiseman, comandante de la NASA
- Victor Glover, piloto de la NASA
- Christina Koch, especialista de misión de la NASA
- Jeremy Hansen, especialista de misión de la Agencia Espacial Canadiense – CSA
El equipo está superando los límites de la historia mundial, ya que su misión representa un avance en términos de inclusión y cooperación internacional en la exploración espacial.
Pruebas e incidentes de Artemis II
Durante las primeras horas, se realizaron comprobaciones esenciales de:
- Sistemas de soporte vital
- Comunicaciones
- Equipos de emergencia
Asimismo, se observaron fallos menores en los sistemas de radio y médicos, los cuales no afectaron a la misión y confirmaron la capacidad de respuesta en vuelo de la nave espacial.
Calendario para los próximos días de Artemis II
La misión de Artemis II seguirá un plan preciso por días:
- Días 1 a 4: Salida de la Tierra
- Día 6: Sobrevuelo de la Luna
- Días 7 a 10: Regreso
La trayectoria en forma de ocho garantiza la seguridad y nos permitirá superar el récord establecido por el Apolo 13.
Beneficios para la humanidad
Artemis II proporcionará conocimientos esenciales para la humanidad, como:
- Estudios sobre la radiación espacial
- Nuevas tecnologías de navegación
- Imágenes sin precedentes del espacio profundo
Estos avances guiarán futuras misiones y fortalecerán la presencia humana más allá de la Tierra, abriendo una nueva etapa para la vida.
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