Luego de la exitosa misión de Artemis que nos acerca más a los viajes espaciales, la humanidad se pregunta si podremos llegar más allá de Marte, y en adn Noticias te tenemos la respuesta.

Luego de la exitosa misión de Artemis que nos acerca más a los viajes espaciales, la humanidad se pregunta si podremos llegar más allá de Marte, y en adn Noticias te tenemos la respuesta. | Gett/Getty Images

Luego de la exitosa misión de Artemis II, la humanidad revivió el sueño de los viajes espaciales para colonizar otros mundos, sin embargo, la ciencia advierte que la muerte es casi inmediata por las condiciones tan extremas que se viven en otros planetas del Sistema Solar.

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Y es que, cada planeta, presenta condiciones extremas de frío, calor, radiación y presión que hacen inviable la vida.

Los expertos coinciden en que, ningún cuerpo celeste ofrece condiciones similares a la Tierra.

Mercurio y Venus, los planetas ardientes más cercanos al Sol con una presión letal

Según la NASA, Venus tiene una presión 92 veces mayor que la Tierra, con temperaturas de 465 ºC, casi el doble de la temperatura máxima de un horno común. Aquí, lo que le pasaría al ser humano sería morir aplastado, asfixiado y quemado.

Mercurio, por su parte, alterna entre -180 °C —muy por debajo de la temperatura máxima en la Tierra que es de -89.2 °C en la Antártida— y 427 °C.

Además, debido a que ninguno de los dos tiene atmósfera, la radiación solar destruye el ADN y el cuerpo colapsa por frío o calor extremo.

Marte, el sueño dorado de la humanidad con riesgos mortales

Aunque Marte parece viable, su atmósfera es casi inexistente, por lo que no tiene protección y ocurre un proceso llamado “ebullismo”, que consiste en que los fluidos corporales hierven y el cuerpo se hincha.

Asimismo, el planeta rojo tiene tormentas de polvo globales, las cuales también representan una amenaza constante. Sin embargo, el sueño de la humanidad sigue colocando a Marte como un candidato para las futuras colonias humanas.

Júpiter y Saturno, los reyes del Sistema Solar ¡sin suelo firme!

Tanto Júpiter como Saturno carecen de superficie sólida, por lo que caer en ellos implica atravesar tormentas violentas con vientos extremos y descargas eléctricas.

En primera instancia, los anillos de Saturno representan un riesgo ante los viajes espaciales, pues los fragmentos que lo rodean van a gran velocidad y pueden destruir cualquier nave antes de entrar al planeta.

Urano y Neptuno, los gigantes de hielo con vientos destructivos

Urano alcanza temperaturas de -224 °C, 2.5 veces más frío que el récord en la Antártida. Asimismo, contiene gases tóxicos y su presión interna podría convertir a un humano en un diamante por el carbón dentro del cuerpo.

Por su parte, Neptuno tiene los vientos más rápidos del Sistema Solar, con rachas superiores a los 2,000 km/h, superando, casi al doble, la velocidad del sonido.

En ambos sitios, las fuerzas G y turbulencias destruirían cualquier nave en minutos.