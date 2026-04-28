Científicos crean el primer mapa olfativo, un arcoíris de olores que deja perpleja a la comunidad y reescribe la biología.

Científicos crean el primer mapa olfativo, un arcoíris de olores que deja perpleja a la comunidad y reescribe la biología. | Olga Pankova/Getty Images

El nuevo mapa olfativo ayudará a chicos y grandes a entender mejor este sentido, pues contrario a lo que se pensaba, no es un caos, todo tiene un orden y razón de ser. Según el estudio de la revista científica Nature, se dividen por franjas de colores como las páginas de un libro.

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Los investigadores encontraron que existen “mil rayas para mil olores” en un formato horizontal, y que, cada una de estas estructuras planas entrega un “pedacito” de olor diferente.

Mapa olfativo Este es el primer "mapa olfativo" detallado que revela cómo las narices rastrean los olores en un ratón. (Laboratorio Datta)

¿Cómo funciona el mapa olfativo?

Los especialistas usaron tecnología súper avanzada para ver qué hacía cada neurona, lo que descubrieron los dejó perplejos, pues cada una de ellas sabe exactamente “dónde estacionarse” en tu nariz para realizar su función.

La clave está en una molécula llamada “ácido retinoico”, la cual le dice a cada célula donde se debe de colocar, como si fuera el director de una orquesta musical.

¿Para qué sirve este mapa olfativo?

Este descubrimiento nos explica una vez más como el cuerpo tiene un sistema tan inteligente que no hemos podido equiparar, pues la nariz y el cerebro hablan un mismo idioma con el cual crean un dibujo “espejo” para no perderse de ningún aroma.

Si alguien pierde el olfato, este mapa nos dirá qué parte exactamente curar, pues no bastará con arreglar un pedacito de la nariz, sino verificar que todas las franjas de colores vuelvan a brillar.

Aunque debemos destacar que el estudio se llevó en ratones, los científicos creen que nuestra nariz funciona exactamente igual, lo que abre la puerta a que pronto podamos dibujar nuestro propio mapa olfativo y observar los colores que se reflejan al percibir el aroma de un chocolate, una flor o el césped mojado.