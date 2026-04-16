En nuestro país, las moscas representan peligros a la salud por las enfermedades que pueden generar.

En nuestro país, las moscas representan peligros a la salud por las enfermedades que pueden generar. | Getty Images

Luego de la muerte de un hombre de 88 años en Oaxaca a causa de las larvas de una mosca, las alertas sanitarias se encendieron en el país.

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De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el incidente ocurrió el 7 de abril en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, donde el paciente llegó con una infección avanzada provocada por larvas en el maxilar superior.

Conoce qué es el gusano barrenador y cómo prevenir infecciones. 🪱🪰



🧼🩹 Lava y cubre heridas; si presentas cualquier anomalía, acude a tu unidad de salud. pic.twitter.com/lYXjPXpVpy — SALUD México (@SSalud_mx) September 23, 2025

Padecía Parkinson desde hacía más de 30 años y necesitaba ayuda total debido a que yacía postrado en una cama. Al final las larvas se incubaron en su cuerpo tras una infestación vía oral, y aunque las autoridades aclararon que la muerte no fue causada directamente por las larvas, estas provocaron osteomielitis, una infección en el hueso que junto con la sepsis, empeoraron otras enfermedades.

El hecho evidenció como este insecto común puede desencadenar infecciones graves, pues la infestación agravó su estado de salud.

🪰 La #Miasis por gusano barrenador es causada por larvas que se desarrollan en heridas abiertas.



La limpieza, el uso de repelentes y la revisión constante de animales ayudan a prevenirla.#OaxacaconSalud #OaxacaSaludable pic.twitter.com/gvKonsGW7z — Servicios de Salud (@SSO_GobOax) April 15, 2026

Por ello, en adn Noticias te decimos qué enfermedades pueden generar las moscas y sus larvas, quiénes son los más vulnerables y cómo protegerse.

Hombre muere en Oaxaca por miasis de gusano barrenador

Las autoridades revelaron que la mosca Cochliomyia hominivorax fue la causante de la infección; sus larvas invadieron los tejidos vivos y los destruyeron, lo que derivó en el segundo caso mortal más reciente en México.

Los especialistas alertaron sobre su reaparición en 2025, recalcando que el riesgo crece en personas vulnerables y con heridas expuestas.

¿Qué otras enfermedades causan las moscas y sus larvas en México?

Las moscas representan riesgos sanitarios al contaminar alimentos y heridas, generando enfermedades como:

Salmonelosis y diarreas

Fiebre tifoidea

Disentería

Cólera (menos frecuente)

Parasitosis intestinales

¿Quiénes están más expuestos y por qué?

Las moscas buscan humedad y calor, por lo que una herida mínima puede ser suficiente para iniciar la infestación. Los más vulnerables son:

Adultos mayores o postrados

Personas con heridas abiertas

Niños pequeños

Habitantes de zonas rurales

¿Cómo prevenirlo?

Las medidas básicas son efectivas, te sugerimos:

Mantener limpieza en casa

Cubrir alimentos y heridas

Higiene constante

Uso de mosquiteros

Atención médica inmediata

Cabe destacar que la prevención es clave, por lo que las autoridades mantendrán vigilado el brote actual en el país, sin embargo, el control inicia desde casa y los hábitos que tomemos.