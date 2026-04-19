Un estudio masivo en el Reino Unido detectó alteraciones en la materia gris durante la menopausia similares a las del Alzheimer

Un estudio masivo en el Reino Unido detectó alteraciones en la materia gris durante la menopausia similares a las del Alzheimer | Getty Images

Un amplio estudio realizado en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, publicado en la revista Psychological Medicine, sugiere que la menopausia en la vida de las mujeres podría estar asociada con cambios cerebrales similares a los observados en la enfermedad de Alzheimer.

El análisis incluyó a cerca de 125 mil mujeres, de las cuales 11 mil se sometieron a resonancias magnéticas. Los resultados mostraron una disminución en la materia gris en zonas clave relacionadas con la memoria y las emociones, lo que podría contribuir a explicar por qué las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar demencia en comparación con los hombres.

La profesora Barbara Sahakian, de la Universidad de Cambridge, explicó que las regiones afectadas coinciden con aquellas que suelen deteriorarse en pacientes con Alzheimer; sin embargo, aclaró que esto no significa que la menopausia cause directamente la enfermedad, sino que podría aumentar la vulnerabilidad.

🧠 🕰️ Es importante tener en cuenta que los síntomas del Alzheimer no surgen de manera abrupta, sino que se desarrollan gradualmente con el tiempo pic.twitter.com/kHWma4evOe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2023

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¿Qué pasa en el cerebro de las mujeres durante la menopausia?

Los cambios identificados por los científicos se concentran en tres áreas fundamentales del cerebro:

Hipocampo : clave para el aprendizaje y la memoria

: clave para el aprendizaje y la memoria Corteza entorrinal : involucrada en la formación de recuerdos y la orientación espacial

: involucrada en la formación de recuerdos y la orientación espacial Corteza cingulada anterior: relacionada con la atención y el control emocional

La relación de la materia gris, el Alzheimer y la menopausia

Para entender mejor, la materia gris está formada por las neuronas que procesan la información, mientras que la sustancia blanca funciona como “cables” que conectan distintas partes del cerebro.

La reducción de materia gris puede afectar funciones cognitivas como la memoria o la concentración, lo que muchas mujeres describen como “niebla mental” durante la menopausia.

Terapia hormonal: ¿Ayuda o no al cerebro?

Uno de los hallazgos más relevantes es que la terapia de reemplazo hormonal (TRH), utilizada para aliviar síntomas como sofocos o insomnio, no mostró un efecto claro en la prevención de la pérdida de materia gris.

Incluso, el estudio detectó que las mujeres que recibían este tratamiento tenían mayor probabilidad de presentar problemas de salud mental; no obstante, los investigadores señalaron que muchas ya tenían antecedentes antes de iniciar la terapia, por lo que no se puede establecer una relación directa.

Expertos como la doctora Christelle Langley, también de la Universidad de Cambridge, subrayan la importancia de atender tanto la salud física como la mental durante esta etapa, además de eliminar el estigma que rodea a la menopausia.

¿La menopausia aumenta el riesgo de demencia?

Aunque los resultados son relevantes, especialistas advierten que aún no hay evidencia suficiente para afirmar que estos cambios cerebrales deriven directamente en demencia. Se requieren estudios a largo plazo para confirmar esta posible relación.

Lo que sí se sabe es que las mujeres representan cerca de dos tercios de los casos de Alzheimer y factores como las hormonas podrían influir.

En conclusión, la menopausia no solo implica cambios físicos visibles, sino también transformaciones internas que la ciencia apenas comienza a comprender.

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