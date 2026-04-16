La señal en la sangre que avisa del Alzheimer mucho antes de que se nos empiecen a olvidar las cosas

La señal en la sangre que avisa del Alzheimer mucho antes de que se nos empiecen a olvidar las cosas | Getty Images

Un estudio reciente abre una nueva puerta en la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer: un simple análisis de sangre podría identificar señales del padecimiento incluso antes de que el cerebro muestre daños visibles o la persona presente fallas de memoria.

La investigación, realizada por especialistas del sistema de salud Mass General Brigham y publicada en la revista científica Nature Communications, se enfocó en un biomarcador llamado pTau217, una proteína asociada con los procesos que desencadenan esta enfermedad neurodegenerativa.

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¿Cómo funciona el análisis de sangre para detectar Alzheimer?

Para entender este avance, es importante explicar que el Alzheimer está relacionado con la acumulación de dos tipos de proteínas en el cerebro: la beta amiloide y la tau. Estas sustancias forman placas y “nudos” que dañan las neuronas y afectan la memoria, el pensamiento y la conducta.

Tradicionalmente, los médicos detectan estos cambios mediante estudios como la tomografía por emisión de positrones (PET), que permite observar el cerebro; sin embargo, estos métodos son costosos y poco accesibles.

Diferencias de los estudios neurológicos y el de sangre para identificar Alzheimer

El nuevo análisis de sangre busca niveles de pTau217, una forma alterada de la proteína tau. Cuando esta sustancia comienza a elevarse en la sangre, puede indicar que el proceso de daño cerebral ya inició, aunque todavía no sea visible en estudios de imagen.

Según el neurólogo Hyun-Sik Yang, antes se creía que los estudios PET eran la primera señal detectable del Alzheimer; no obstante, este biomarcador puede aparecer años antes, lo que representa una oportunidad clave para intervenir de forma temprana.

Estudio revela detección anticipada del deterioro cognitivo

La investigación siguió durante aproximadamente ocho años a 317 adultos mayores, de entre 50 y 90 años, que no presentaban síntomas de deterioro cognitivo al inicio.

A lo largo del estudio, los participantes se sometieron a análisis de sangre, pruebas cerebrales y evaluaciones de memoria.

Los resultados fueron los siguientes:

Las personas con niveles altos de pTau217 desarrollaron más rápido acumulación de proteínas dañinas en el cerebro

desarrollaron más rápido en el cerebro Estos cambios ocurrieron incluso cuando sus estudios PET iniciales eran normales

En contraste, quienes tenían niveles bajos del biomarcador mostraron muy pocas probabilidades de desarrollar Alzheimer en los años siguientes

Esto sugiere que el análisis de sangre no solo detecta el riesgo, sino que también puede predecir la velocidad con la que avanzará la enfermedad.

¿Cuándo podría usarse esta prueba en la vida cotidiana?

Aunque los resultados son prometedores, los especialistas advierten que aún no se recomienda este análisis como prueba rutinaria para la población general.

Por ahora, su principal utilidad podría estar en la investigación clínica, especialmente para seleccionar a personas con mayor riesgo y probar nuevos tratamientos.

Esto es relevante porque los medicamentos actuales funcionan mejor en etapas tempranas del Alzheimer.

Beneficios a futuro de esta nueva prueba

A futuro, este tipo de pruebas podría integrarse en chequeos médicos habituales, ofreciendo una alternativa más accesible y menos invasiva que los estudios cerebrales.

Detectarla antes podría marcar la diferencia en la calidad de vida de millones de personas.

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