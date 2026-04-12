No todo es Alzheimer; LATE, la otra enfermedad que provoca demencia según neurólogos y psicólogos

Una forma de demencia poco conocida, pero cada vez más diagnosticada, está cambiando la manera en que se entiende el deterioro cognitivo en adultos mayores. Se trata de la encefalopatía TDP-43 relacionada con la edad (LATE, por sus siglas en inglés), una enfermedad que comparte síntomas con el Alzheimer, pero que presenta un desarrollo distinto, según especialistas en Psicología y Neurología.

Expertos advierten que uno de los principales retos es que sus manifestaciones iniciales son muy similares, lo que puede llevar a diagnósticos erróneos, debido a que tiene un "patrón clínico más enfocado en la memoria" y con una progresión más lenta.

🧠 La demencia es un síndrome que afecta: 👉🏼 la memoria 👉🏼 el pensamiento 👉🏼 el lenguaje 👉🏼 y más funciones...



😶‍🌫️ Puede empezar con pequeños olvidos, pero con el tiempo puede afectar la forma en la que una persona se comunica, se orienta o realiza actividades del día a día. 👀… pic.twitter.com/Pf8NCpTvjW — ISSSTE (@ISSSTE_mx) April 9, 2026

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Pérdida de memoria y problemas de lenguaje, las primeras señales

De acuerdo con la evidencia médica del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIH, por sus siglas en inglés), el síntoma más frecuente de la LATE es la pérdida de memoria reciente. Las personas comienzan a olvidar conversaciones, repetir preguntas o tener dificultades para retener nueva información.

A esto se suman problemas en el lenguaje, ya que es común que los pacientes presenten dificultad para encontrar palabras o recurran a descripciones en lugar de nombrar objetos con precisión. Estas fallas, explican especialistas, están relacionadas con el daño en zonas del cerebro vinculadas con la memoria.

Investigaciones académicas señalan que este deterioro se concentra principalmente en la memoria episódica, es decir, la que implica la capacidad de aprender, almacenar y recuperar información sobre experiencias personales únicas que ocurren en el día a día.

Leer y escribir reduce el riesgo de padecer Alzheimer o demencia en un 40%

Evolución lenta y menor afectación, la diferencia de la LATE con el Alzheimer

A diferencia del Alzheimer, la LATE suele avanzar de manera más gradual. Estudios de la Universidad Helsinki indican que, en sus primeras fases, los síntomas pueden limitarse a la memoria, sin afectar la conducta, la personalidad o capacidad de organización.

Sin embargo, conforme progresa la enfermedad, pueden aparecer dificultades en la toma de decisiones, problemas para resolver situaciones cotidianas y episodios de desorientación.

En etapas más avanzadas, la enfermedad impacta la autonomía de los pacientes, quienes pueden requerir apoyo para actividades básicas como cocinar, vestirse o administrar sus finanzas.

Las razones por las que una vida sana y hacer ejercicio no protegen al cerebro del Alzheimer, según neurólogos Aunque el deporte es vital para tu salud general, científicos advierten que la protección contra el Alzheimer depende de factores mucho más complejos. 06 abril, 2026

Combinación con Alzheimer agrava el deterioro de una persona

Expertos también advierten que la LATE puede presentarse junto con el Alzheimer, lo que complica el cuadro clínico. En estos casos, el deterioro cognitivo suele ser más rápido y severo.

Además, se ha documentado que esta combinación incrementa la pérdida de memoria y acelera la disminución de las capacidades funcionales, lo que representa un desafío adicional para el tratamiento.

El reconocimiento de la LATE y sus síntomas, respaldado por investigaciones médicas y universitarias, abre la puerta a diagnósticos más precisos.

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