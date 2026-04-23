¿Sabías que existen personas con Alzheimer que parecen completamente sanas? Conoce por qué pasa esto

¿Sabías que existen personas con Alzheimer que parecen completamente sanas? Conoce por qué pasa esto | Getty Images

¿Sabías que puedes padecer Alzheimer sin tener los síntomas habituales? Aunque no lo creas, equipos de científicos y neurólogos tratan de explicar cómo esto sucede y cómo afecta el cerebro de una persona, aunque parezca que se trata de alguien completamente sano.

Esto se conoce como Alzheimer asintomático y de acuerdo al doctor Sushil K. Mahata, de la Universidad de San Diego, ocurre cuando una persona presenta alteraciones biológicas típicas de la enfermedad, aunque no manifieste síntomas cognitivos como la pérdida de memoria, desorientación y más.

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El Alzheimer asintomático es más común de lo que parece

De acuerdo a estudios de universidades en Estados Unidos, se estima que alrededor de 55 millones de personas viven con demencia en la actualidad (con o sin diagnóstico), razón por la que han crecido los estudios respecto a la sintomatología de la enfermedad, ya que se estima que para 2030 crezcan los casos a 78 millones.

En la revista Acta Neuropathologica Communications, el doctor Mahata plantea la teoría de que algunos cerebros resisten el daño del Alzheimer o de algunos otros tipos de demencia, por eso inició estudios con Inteligencia Artificial para poner a prueba sus planteamientos.

¿Por qué algunos cerebros pueden resistir a la demencia?

Como se mencionó, con base en estudios hechos con IA, los cuales analizaron “miles de muestras de tejido cerebral”, se pudo identificar que la inmunidad cognitiva se debe al “interruptor molecular”, conocido científicamente como cromogrania A (CgA).

Se trata de una proteína que se “inclina” hacia la resiliencia de las neuronas, debido a que las protege a pesar de la presencia de las placas amiloides, es decir, acumulaciones anormales de la proteína beta-amiloide que se quedan entre las neuronas en el cerebro, lo que provoca el Alzheimer.

Entonces, si un cerebro es asintomático es porque puede vivir algunos de estos escenarios:

Tiene menor actividad en genes acumulados a Tau , es decir, que aunque la proteína amiloide esté presente, los genes que la impulsan están menos activos .

, es decir, que aunque la proteína amiloide esté presente, . También presente respuesta al estrés celular, en otras palabras, estos cerebros tienen sistemas de defensa más robustos que reparan o mitigan el daño celular en tiempo real.

Estos estudios demuestran que el Alzheimer en el cerebro no equivale a tener demencia, sino que se debe de estudiar cómo la enfermedad se desarrolla en el cerebro y qué la está causando para tener un tratamiento adecuado.

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