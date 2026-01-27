Eclipse solar anular y alineación de planetas: Calendario de eventos astronómicos imperdibles en febrero de 2026

Febrero es el mes más corto del año pero este 2026 nos tiene preparadas muchas sorpresas pues podremos disfrutar de diferentes fenómenos astronómicos entre los que destacan la Luna llena, alineación planetaria y un eclipse solar.

Calendario astronómico de febrero 2026

De acuerdo con el sitio web Star Walk , estas son las fechas de febrero de 2026 donde habrá fenómenos astronómicos imperdibles.

Luna llena

El 1 de febrero se verá la Luna de Nieve donde nuestro satélite estará en la constelación de Cáncer y tendrá 100% de iluminación.

Luna cerca de Régulo

El 3 de febrero la Luna tendrá una iluminación del 98% y pasará cerca de la estrella Régulo.

Luna cerca de Espiga

El 7 de febrero la Luna tendrá 70% de iluminación y estará cerca de la estrella Espiga.

Luna cerca de Antares

El 11 de febrero la Luna estará cerca de Antares y la ocultación lunar será visible desde la Antártida, Georgia del Sur y las islas Malvinas.

Eclipse solar lunar

El 17 de febrero podremos observar el "anillo de fuego" , el eclipse solar anular podrá verde en Argentina, Chile y gran parte del sur de África.

Luna cerca de Mercurio

El 18 de febrero la Luna con un 2% de iluminación pasará muy cerca de Mercurio en la constelación de Acuario y será visible en México, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Mercurio en máxima elongación oriental

El 18 de febrero Mercurio alcanzará su máxima separación angular del Sol y estará muy brillante y se podrá ver a simple vista. La Luna estará cerca de Saturno.

Luna cerca de Urano

El 23 de febrero, la Luna con 43% de iluminación estará cerca de Urano y se podrá observar con binoculares o telescopio.

Luna cerca de las Pléyades

El 24 de febrero la Luna estará cerca del cúmulo estelar de las Pléyades y se podrá observar a simple vista o con binoculares en la constelación de Tauro.

Luna cerca de Júpiter y de Pólux

El 27 de febrero la Luna con un 80% de iluminación estará cerca de Júpiter en la constelación de Géminis, además, se verá cerca de la estrella Pólux.

Luna en el Cúmulo del Pesebre y alineación de planetas

El mes cerrara con dos eventos muy especiales, pues el 28 de febrero la Luna con un 92% de iluminación estará cerca del Cúmulo del Pesebre y se podrá observar a simple vista. Además, los planetas Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio se alinearán y serán visibles una hora después de la puesta del Sol sobre el horizonte occidental.

