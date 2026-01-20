Luna de Nieve 2026: ¿Qué significa y por qué se observa en pleno invierno?

La Luna de Nieve es una de esas fases que cada año genera conversación, aunque no siempre por razones astronómicas. No es más grande, ni cambia de color, ni tiene un brillo fuera de lo común. Aun así, cada febrero vuelve a llamar la atención. ¿Por qué? En parte por su nombre, pero también por todo lo que representa y por el momento del año en el que aparece.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se llama Luna de Nieve?

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, la Luna de Nieve recibe ese nombre porque febrero solía ser el mes con las nevadas más intensas en Norteamérica. Para los pueblos originarios de esa región, la luna llena funcionaba como una referencia natural para identificar el periodo más duro del invierno.

No fue el único nombre que recibió. A lo largo de la historia también se la conoció como Luna de Hielo, Luna del Hambre o Luna del Oso, términos que reflejan una misma idea: frío extremo, caminos difíciles y escasez de alimento. En esas condiciones, la caza se volvía complicada y sobrevivir requería resistencia y adaptación.

Incluso en México, civilizaciones como la maya y la olmeca seguían con atención las fases lunares. Esto es porque les ayudaban a organizar los ciclos agrícolas y anticipar cambios climáticos importantes.

¿Qué tiene de especial esta luna llena?

La Luna de Nieve aparece cuando las noches son más largas y el invierno aún no termina, lo que refuerza su carga simbólica.

Para muchas culturas, esta luna marcaba un momento de introspección y resistencia. No era tiempo de abundancia, sino de aguantar, reorganizarse y prepararse para lo que vendría después. Esa lectura sigue presente hoy, incluso entre quienes no miran el cielo con fines científicos.

La astrónoma Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, ha señalado en distintas ocasiones la importancia de recordar cómo las civilizaciones antiguas interpretaban estos fenómenos como guías para la vida cotidiana.

¿Cuándo y cómo observar la Luna de Nieve 2026 en México?

La segunda luna llena del año ocurrirá el domingo 1 de febrero de 2026, a las 16:09 horas, tiempo del centro de México. En ese momento, la Luna se encontrará en la constelación de Cáncer.

Para quienes quieran observarla con mayor claridad, lo recomendable es esperar a que anochezca por completo y buscar un punto elevado o un espacio abierto, lejos de luces intensas. No se necesita equipo especial; basta con un cielo despejado y un poco de paciencia.

Algunos consejos para verla mejor:

Elegir un lugar sin contaminación lumínica

Esperar a que la Luna esté más alta en el cielo

Evitar edificios, árboles o cerros que bloqueen la vista

Más adelante en el mes, el 17 de febrero, llegará la luna nueva, que coincidirá con el inicio del Año Nuevo Lunar y un eclipse solar anular. Este último solo será visible desde la Antártida.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.