Gran alineación de planetas ilumina el cielo nocturno en 2026; cuándo ocurrirá y cómo observar

El 2026 se perfila como un año especialmente atractivo para la astronomía, con eclipses lunares que podrán apreciarse en su totalidad desde México, lluvias de estrellas en escenarios ideales para la observación, alineación de planetas. ¿Te interesa conocer el calendario de eventos en la bóveda celeste? Te explicamos.

En febrero, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más fascinantes: una gran alineación planetaria. Este fenómeno permitirá observar a varios cuerpos celestes agrupados en una misma región del firmamento.

Eventos astronómicos de 2026: Alineación planetaria

La más sobresaliente de estas alineaciones ocurrirá el 28 de febrero de 2026, cuando se podrá apreciar un desfile planetario con seis planetas alineados en el cielo poco después del atardecer.

Los planetas que formarán esta alineación serán:



Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

De estos, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista, gracias a su brillo intenso. En cambio, Urano y Neptuno requerirán binoculares o un pequeño telescopio para ser observados con claridad.

¿Cómo observar la alineación planetaria de 2026?

Busca horizontes claros sin contaminación lumínica. Usa apps como Star Walk para ubicar planetas; Venus y Júpiter destacan por brillo, mientras Neptuno y Urano requieren binoculares.

Para Ciudad de México, el fenómeno se apreciará el 28 de febrero. En São Paulo, la mejor fecha será el 25 de febrero, mientras que en Nueva York también se observará el 28 de febrero. Otras ciudades incluidas son Atenas, Tokio, Pekín, Berlín, Bombay y Londres, donde la alineación se desplazará entre el 28 de febrero y el 2 de marzo.

¿Qué ocurre cuando se alinean los planetas?

Cuando los planetas se alinean, es un raro fenómeno astronómico donde se ven juntos en el cielo desde la Tierra, ofreciendo un espectáculo visual, pero científicamente no tiene efectos negativos en la Tierra como terremotos o cambios climáticos, ya que su gravedad es insignificante comparada con la del Sol y la Luna; sin embargo, la astrología les atribuye influencias en emociones y oportunidades personales, y en astronomía, estas alineaciones son útiles para la exploración espacial.

