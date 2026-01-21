Luna de Nieve 2026: La hora exacta para ver el fenómeno el domingo 1° de febrero

La Luna de Nieve 2026 marcará uno de los eventos astronómicos más esperados del inicio de año y podrá verse desde todo México si las condiciones climáticas lo permiten. Aunque no será más grande ni más brillante que otras lunas llenas, su valor reside en el momento del año en el que aparece y en el significado histórico que distintas culturas le han atribuido durante siglos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La hora exacta para observar la Luna de Nieve en México

La Luna de Nieve alcanzará su punto máximo el domingo 1° de febrero de 2026 a las 16:09 horas, tiempo del centro de México. En ese instante, el satélite natural se ubicará en la constelación de Cáncer, de acuerdo con los registros astronómicos.

Para apreciarla mejor, especialistas recomiendan esperar a que oscurezca por completo y buscar un sitio elevado o un espacio abierto, lejos de la contaminación lumínica. No es necesario utilizar telescopios ni binoculares, ya que el fenómeno resulta visible a simple vista si el cielo está despejado.

Algunos consejos básicos para la observación:

Elegir un lugar sin luces artificiales cercanas

Esperar el anochecer total

Consultar el pronóstico del clima

Observar hacia el horizonte oriental

Luna|Archivo

¿Por qué se llama Luna de Nieve y qué representa?

Según el portal especializado Star Walk, esta luna llena recibe el nombre de Luna de Nieve porque febrero solía ser el mes con las nevadas más intensas en Norteamérica. Para los pueblos originarios de esa región, la luna funcionaba como una referencia natural para identificar el periodo más duro del invierno.

A lo largo del tiempo también se la conoció como Luna de Hielo, Luna del Hambre o Luna del Oso, denominaciones que reflejan un escenario de frío extremo, caminos cubiertos de nieve y dificultad para conseguir alimento.

La Luna de Nieve aparece cuando las noches son más largas y el invierno todavía domina el paisaje, lo que refuerza su carga simbólica. Para muchas culturas, este momento representaba una etapa de introspección, pausa y preparación antes del cambio de estación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.