¿Te imaginas saber si una persona puede tener Alzheimer con sólo analizar su voz? Ahora es posible gracias a investigadores de la Universidad de Alicante, en España, quienes desarrollaron una herramienta con IA que ayudará al diagnóstico oportuno de la enfermedad.

Para desarrollar esta nueva tecnología, los neurólogos españoles utilizaron herramientas de procesamiento de lenguaje natural (mejor conocido como NLP), así como de aprendizaje profundo con el fin de recopilar datos de voz y crear un archivo de los pacientes.

El fin de este trabajo es conocer el desarrollo neurolingüístico de las personas y así determinar si pueden desarrollar o ya padecen de deterioro cognitivo, lo que abre la puerta a la demencia o, en su caso, al Alzheimer.

app alzheimer La app identifica cambios en el tono de voz, las pausas y la gramática, estos datos pueden ayudar a detectar si existe deterioro cognitivo (Universidad de Alicante | FB)

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Así funciona IAEAV, la plataforma que ayuda a prevenir Alzheimer

La Plataforma de Inteligencia Artificial para la Detección Temprana de la Enfermedad de Alzheimer a través de la Voz (IAEAV) busca que, mediante señales acústicas de la voz humana, se identifiquen huella de deterioro cognitivo.

Todo esto se realiza mediante una aplicación móvil, en la cual los usuarios podrán grabar su voz en diferentes contextos mediante tres ejercicios: lectura, narraciones espontáneas y respuestas a preguntas de varios temas.

Con todo esos datos, la IA podrá determinar si hay un problema y canalizará los casos a especialistas. Y es que cambios en el tono, las pausas y la gramática que usan las personas al interactuar con su entorno pueden ser claves para el diagnóstico oportuno.

Además, los especialistas detallaron que esta app no es exclusiva para entornos médicos, sino que sirve para cualquier persona; sin embargo, al parecer, aún no se puede obtener en todo el mundo y los médicos no dijeron cuándo podrá ser posible.

“Esta plataforma busca no sólo facilitar el diagnóstico temprano, sino también ofrecer una solución sencilla, de bajo costo, fácilmente accesible y no invasiva”, explicó el docente en tecnología y salud Miguel Ángel Teruel, líder de la investigación.

¿Qué es el deterioro cognitivo y cuál es su relación con el Alzheimer?

Es importante mencionar que, de acuerdo a diversos estudios en la materia, uno de los principales problemas con esta enfermedad es que acelera el deterioro cognitivo, lo que provoca que los pacientes presenten más problemas de memoria o alteraciones en el pensamiento no propias de la edad del paciente.

En un primer momento, no se diagnóstica ni Alzheimer ni demencia, debido que una persona con deterioro cognitivo leve puede cuidarse a sí misma; sin embargo, si este se desarrolla, entonces puede desencadenar en una cambio de vida total, es por eso que la medicina se ha enfocado en la prevención.

“(...) los tratamientos actuales son más efectivos cuando se administran en las primeras etapas de la enfermedad, (por eso) un diagnóstico temprano se convierte en una herramienta fundamental para retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores”, finalizaron los académicos de Alicante.

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