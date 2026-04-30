Oculto en la selva, pobladores y expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontraron una ciudad maya en Othón P. Blanco, esto durante los trabajos del Tramo 7 del Tren Maya.

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Apodada como “El Jefeciño”, no contempla solo un par de ruinas, sino toda una “red urbana” compuesta por 80 monumentales edificios dispersos en más de 100 hectáreas —y esto es solo el inicio del hallazgo—.

El Jefeciño Los datos preliminares indican que El Jefeciño se despliega en 100 hectáreas, pero podría abarcar más. (INAH)

Según el comunicado de la INAH, la ciudad pertenece al periodo Clásico Temprano/Tardío en el 250-900 d.C, a la que se le conoce como la época de esplendor y mayor complejidad maya.

¿Por qué la arquitectura de “El Jefeciño” rompe con todo lo que sabíamos de la arqueología maya?

Según la UNAM, el Estilo Petén rige la arquitectura maya y se le reconoce por sus basamentos piramidales gigantescos que alcanzan hasta 70 metros de altura.

Estos edificios tienen una verticalidad extrema y domina la selva desde las alturas, por ello, el reciente hallazgo dejó perpleja a la comunidad científica.

Los investigadores detallaron que se encontraron al menos 3 etapas constructivas superpuestas y que la más profunda llega a los 8 metros bajo los escombros conservando la “moldura de delantal”, la cual sí es típica y esencial en la arquitectura maya.

Hasta el momento, existe un “misterio funerario” que contiene un área nuclear de 5 edificios gigantes de hasta 14 metros de alto, de hecho en uno de los edificios encontraron estuco con pintura mural decorativa en blanco, naranja y franjas rojas.

Asimismo, encontraron un conjunto de huesos, lo que apunta a un misterioso contexto funerario de élite. En este mismo lugar, los investigadores destacaron el hallazgo de 3 bóvedas en saledizo en perfecto estado, lo cual es una rareza tras siglos de abandono.

La nueva red arqueológica y el futuro que le depara a “El Jefeciño”

Sonny Moisés Ojeda y Diana Karina Blancas, responsables de la zona, ven a “El Jefeciño” como una pieza clave para entender las ciudades mayas y destacaron que las hectáreas descubiertas son solo “la punta del iceberg” para mapear el terreno y encontrar una ciudad mucho más masiva de lo que los arqueólogos imaginaron.