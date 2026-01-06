El eclipse solar “anillo de fuego” del 2026 se acerca y será muy especial

El eclipse solar de "anillo de fuego" tendrá lugar durante el mes de febrero de este 2026, un increíble fenómeno astronómico en donde la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, provocando un "halo" luminoso que literalmente parecerá un anillo de fuego.

La mala noticia respecto a este fenómeno es que no podrá ser visible en la mayor parte del mundo, aunque la NASA se encargará de tener un servicio en donde podremos seguirlo en vivo. Por lo pronto, aquí te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es un eclipse solar de anillo de fuego?

Un eclipse solar anular sucede cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol durante su fase de Luna nueva, pero no cubre completamente al Sol. Esto se debe a que la Luna se encuentra en un punto de su órbita en el que está más lejos de la Tierra y, por ende, su tamaño aparente es menor en el cielo.

El resultado es un espectáculo visual en el que el Sol parece un círculo brillante con un borde luminoso, similar a un anillo encendido, de ahí el nombre de “anillo de fuego”. Esta fase de anularidad es la parte más espectacular del fenómeno, aunque dura apenas unos minutos en los puntos desde donde se puede ver en su totalidad.

¿Cuándo será el eclipse solar de anillo de fuego?

Este eclipse está programado para el martes 17 de febrero de 2026. Será la primera gran cita astronómica del año, y aunque el evento completo se extenderá por varias horas, la fase más impactante del “anillo de fuego” durará solo unos minutos en los lugares donde se pueda observar directamente.

¿El eclipse solar de anillo de fuego será visible en México?

La mala noticia respecto al eclipse solar es que NO será visible en México, ni siquiera en una parcialidad. Esto se debe a que el " anillo de fuego " solo será visible en zonas de la Antártida y en áreas del océano Austral.

The Ring of Fire: 2023 Annular Solar Eclipse (Official NASA Broadcast)

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.