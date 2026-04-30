En adn Noticias platicamos con el maestro en criminología y especialidad en tratamiento de menores infractores, Guillermo Carballido Cruz, sobre los casos tan sonados de violencia y agresión perpetrados por Lex Ashton en el CCH Sur, Julio César en Teotihuacán y Érika en Polanco.

Estos tres terribles sucesos se suman a muchos más en los que la violencia y los ataques sin un sentido real son el común denominador y terminan en fatalidad al registrarse homicidios en los que no hay una razón justificada.

Alguien grabó como comenzó el tiroteo en Teotihuacán, se ve al chico acomodar todo para comenzar el tiroteo. 🥴 pic.twitter.com/Lo2Mgs0fyj — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) April 23, 2026

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¿Estos casos indican que la sociedad mexicana se está volviendo loca?

Para el especialista son varias las circunstancias que llevan a estos individuos a cometer estos actos:

“desde las cuestiones psicológicas, como las sociales; no es que nos estemos volviendo locos. Ocurre que estamos viviendo procesos de transformación social dentro de los cuales el individuo no llega a sentir esa adaptación aunado a esos trastornos inherentes de cuestiones propias de su genoma, como vendría siendo a futuro la psicopatía, o bien por circunstancias familiares que le conducen a una sociopatía y son varios ingredientes que cuando se conjugan vienen a traducir en conductas y situaciones bastante desagradables como las que estamos viviendo”

Asesinato de Carolina a manos de suegra en Polanco

Para el Dr. en el caso de Carolina, quien fue ultimada por su suegra en Polanco “hay cuestiones que son muy relevantes, como el hecho mismo, porque cada uno de los participantes (la esposa, la madre y el hijo) tienen que ver demasiado en cómo se desencadenó este suceso. Por supuesto que hay un enorme trasfondo dentro de la psique de la que fue candidata a regidora y hoy es perseguida por la justicia.”

Descomposición social como factor en casos de ataques en Teotihuacán, Polanco y CCH Sur

El entorno toma relevancia ante estos actos y el criminólogo lo explica considerando como que ya “estamos ante una descomposición social que toma la tecnología como una lupa donde crecen y se magnifican ciertas situaciones. Por ejemplo, los casos recientes de las escuelas; pues hay fenómenos inspirados en la imitación de figuras, lamentablemente de mala influencia social y en eso se amparan, porque los individuos incrementan su soledad, la ansiedad y la depresión. Circunstancias que favorecen estas respuestas.”

¿Enfermedad mental o disposición para delinquir?

Este tipo de personas suelen ser tachadas en redes sociales, que se han convertido en la vía de comunicación más común y rápida.

Muchos usuarios señalan de locos a estos. Pero, desde la psicología, ¿Cuál es la línea exacta que divide a alguien con una enfermedad mental, de alguien que simplemente podría ser un criminal consciente y que lleva a cabo estos actos de una manera consciente?

“Hay elementos o señales. Por ejemplo, hay una investigación de West, con una serie de ítems y parámetros que identifican cuando una persona está incurriendo ya en las características de su psique y que la pueden conducir a situaciones causantes de conductas antisociales o bien ya directamente de carácter penal. Van desde una situación de un ser antisocial que se desencadenan poco a poco y van creciendo a una personalidad psicopática en la que existe ausencia de culpabilidad, insensibilidad emocional, despreocupación del bienestar de los demás. Es un proceso gradual en los individuos, donde hay una serie de características son fácilmente identificables por clínica. Hay algunos dentro de este cuestionario de West, el alardear de modo ostensible sus logros, presunciones, eso es narcisismo, megalomanía, enojarse cuando se les corrige, pensar que él es más importante que los demás, actuar sin pensar, son impulsivos”.

“En la adolescencia es una característica muy propia pues todavía no hay ese control de impulsos y si no hay una atención adecuada en el futuro, se convierte en una persona que llega a la adultez que con mucha mayor dificultad de para contener reacciones. Culpan a otros de sus propios errores, se burlan de los demás y llega el bullying una situación constante en las escuelas, sobre todo en las secundarias que se convierte en un detonante de este comportamiento” agrega el experto.

El problema es que hay respuestas, hay respuestas convertidas en un fenómeno que ante el estrés o se acerca o huyen y acercarse es agredir. Ante el bullying puede ocurrir cualquiera de esas dos cosas, agredir de manera impulsiva y puedan causar alguna lesión muy grave o bien que huyan, pero esa huida a veces es en el suicidio. Y entonces pues esa es otra consecuencia de estas circunstancias.

Banderas rojas antes de casos como el de Teotihuacán y el CCH Sur

El Dr. Carballido también explica los comportamientos que pueden ser una señal de alerta y los que son normales para detectar casos como el tiroteo en Teotihuacán y el ataque en el CCH Sur:

“Son demasiado sensibles las conductas e identificables. Son personas digamos, inquietas, latosas, pero eso es una conducta normal. El ser inquieto, el ser latoso es una conducta normal. Pero cuando empiezan a trascender el derecho de los demás es cuando es más evidente la peligrosidad de la situación. Dicen que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás y todos podemos darnos cuenta de que cuando se están rebasando el derecho de los demás. Los sucesos en el CCH Sur versus lo que sucedió lamentablemente en Teotihuacán, pues son situaciones muy diferentes. No podemos generalizar porque si bien cada caso es lamentablemente lo que pasó en Teotihuacán tiene factores relacionados al fenómeno Copycat que es el de la limitación.

Analizar la situación de lo que pasó en Teotihuacán no es lo que pasó este 20 de abril obligadamente tenemos que remitirnos al 20 de abril de 1999 en Columbine donde dos estudiantes perpetraron una masacre imitando situaciones y características patológicas uno del otro, muy diferentes los dos, pero sin embargo, se conjugaron. Ellos se conocieron, fueron amigos y causaron lo que ya todos sabemos. En el caso de Julio César en Teotihuacán hizo una referencia precisamente de aquella ocasión de 1999 y el acto lo llevó a cabo como aniversario. El fenómeno de la limitación es terrible, es tremendo, porque el adolescente tiende a imitar el causante pero en Teotihuacán este no era adolescente, era un adulto, pero traía ese carácter de imitar", explica el criminólogo.

Series y películas podrían ser la escuela del delincuente

Bajo esta primicia de la imitación para el doctor existen referentes que lamentablemente se ven por todos lados.

“Hoy en día en streaming están las series y películas en las que hay demasiada apología a la violencia, tenemos filmes como Taxi Driver, Historia Americana X o series en la que el estudiante ampara la imitación de Holander, el supervillano narcisista de The Boys, Dexter Morgan o las series de narcos que abundan y que son tan gustadas, son una extraordinaria escuela. Muchos dicen que la cárcel es la escuela del delincuente. Yo corregiría, no es la cárcel, es la sociedad, la gran escuela del delincuente”.

México es un país que produce psicópatas o es un país que no sabe tratar las enfermedades mentales.

La pregunta es si en nuestro país no hay forma adecuada de impulsar la salud mental, pues al parecer México se está convirtiendo en un semillero de psicópatas, pero para Carballido Cruz esto tiene que ver también con la falta de legislación ante estos temas que son de alta importancia:

“Hoy estamos viviendo precisamente la respuestas de todas estas circunstancias que están ganándole a la legislación. Necesitamos que se legislen para poder normar la conducta del ser humano. Hay muchas lagunas.” afirmó.

Y continuó explicando “¿Es un país que produce psicópatas? No, no son circunstancias hostiles que generan que los individuos se desvíen del camino y nos causen situaciones muy desagradables que ninguna es minúscula, todas son mayúsculas. Lamentablemente han trascendido internacionalmente. Y a que sí es un país que no sabe tratar las enfermedades mentales. Cierto, una gran verdad. La carrera de psicología y los núcleos clínicos de atención en salud mental, están muy desprestigiados. No los toman en cuenta, no los toman en consideración a pesar de ser una necesidad mayoritaria. La atención está muy reducida, está ninguneada por las autoridades, es indudable la falta atención a la salud mental. Hay muchas campañas, sí, pero no es lo mismo hacer campaña que realmente atender las causas de raíz, y la raíz está en cada uno de los centros de atención de salud mental. Está muy desatendidos esa es la verdad.

Supongamos que tengo una cita con mi psicólogo hoy y mi próxima cita lo espero dentro de dos meses, si es que alcanza lugar. ¿De qué manera vamos a poder progresar de este modo? No hay una atención adecuada México y esto yo lo expongo como una forma de protesta, no solo personal. Yo convivo con mucha gente que se dedica a la atención de la salud mental. Y es una queja muy cotidiana entre el gremio de esta profesión.

¿Todos podemos explotar de esa manera?

¿Pero se puede creer que cualquier persona común podría llegar a cometer un acto de este tipo y digamos explotar de ese modo? El especialista nos respondió:

“Afortunadamente no, por qué porque hay muchas circunstancias propias de cada individuo. Hay unos que tienen factores protectores y hay otros que tienen factores de riesgo.

Es como una balanza. Cuando los factores protectores bajan y los factores de riesgo aumentan, tenemos el problema.

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