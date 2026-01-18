Luna de Nieve 2026 en México, el impactante fenómeno astronómico que llega en febrero

La Luna de Nieve 2026 será uno de los fenómenos astronómicos imperdibles del año. Y, lo mejor para los amantes de la astronomía es que esta impactante luna llena de febrero será visible desde México con un cielo despejado.

Esta esplendorosa luna llena no solo iluminará el cielo invernal, sino que también está rodeada de historia, tradición cultural y significado espiritual para muchas comunidades. Si eres fanático de estos temas, en adn Noticias, te explicamos cuándo será, cómo verla y qué simboliza este evento.

¿Cuándo va a ser la Luna de Nieve 2026?

¡Anota la fecha en tu calendario! La Luna de Nieve 2026, nombre tradicional que recibe la luna llena del mes de febrero, alcanzará su punto máximo el domingo 1 de febrero a las 16:09 horas, tiempo centro de México.

Esto significa que podrás verla completamente iluminada ya desde el anochecer del mismo día. Aunque el momento preciso de máxima iluminación es al atardecer, una vez que oscurezca por completo, la luna se verá brillante y redonda en el cielo.

¿Por qué se llama Luna de Nieve?

Este fenómeno es conocido como Luna de Nieve 2026 porque históricamente corresponde al mes de las nevadas más intensas en el hemisferio norte, especialmente en regiones donde el invierno es fuerte.

¿Cómo ver la Luna de Nieve desde México?

Para observar la luna llena de febrero desde México, estos son consejos que aumentan tus probabilidades de verla espectacular:

, lejos de edificios o árboles que obstruyan el horizonte. El mejor momento para verla es después del atardecer, cuando el cielo ya está oscuro.

No necesitas equipo especial, es decir, podrás verla a simple vista o usando unos binoculares.

Evita zonas con contaminación lumínica intensa, como el centro de grandes ciudades, para una vista más impactante.

intensa, como el centro de grandes ciudades, para una vista más impactante. La Luna de Nieve será visible en la constelación de Cáncer, lo que le da un marco adicional para los amantes de la astronomía.

¿Cuál es el significado espiritual de la Luna de Nieve 2026?

Más allá de su belleza visual, la Luna de Nieve 2026 tiene un significado especial para muchas tradiciones culturales. Para algunas comunidades indígenas y astrónomos sociales, este plenilunio simboliza:

: Significa atravesar los meses más fríos del año con fortaleza. Renovación interior: Brinda la oportunidad de dejar atrás lo que ya no sirve y abrirse a nuevos ciclos.

Estos significados espirituales reflejan cómo las antiguas civilizaciones observaban el cielo como guía de vida y calendario, una visión que ha trascendido hasta nuestros días.

Además, este fenómeno astronómico ocurre justo antes de otros eventos celestes importantes este mes, como la luna nueva en Acuario del 17 de febrero y un eclipse solar anular, aunque este último solo será visible desde regiones muy específicas del planeta.

