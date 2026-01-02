El punto máximo de la Superluna más brillante del año que inaugura el cielo del 2026

La Superluna del 2026 marcará el primer gran evento astronómico del año en México. Ocurrirá la madrugada del sábado 3 de enero a las 4:03 horas (tiempo del Centro), cuando la Luna alcance su fase llena mientras se encuentra en el punto más cercano a la Tierra.

Este fenómeno coincide con la llamada Luna de Lobo, nombre tradicional de la luna llena de enero. La combinación provocará que el satélite natural se vea ligeramente más grande y más brillante de lo habitual, creando un espectáculo visible a simple vista.

¿Qué es la Luna de Lobo y por qué es especial?

La Luna de Lobo recibe su nombre de tradiciones ancestrales del hemisferio norte, donde el invierno se asociaba con el aullido de los lobos en busca de alimento.

En 2026, esta luna llena coincide con una superluna, lo que la vuelve hasta 12 por ciento más luminosa. Esta cercanía permite una observación más clara de su superficie y bordes.

Hora exacta para ver la Superluna del 2026 en México

El punto máximo ocurrirá a las 4:03 a.m. del 3 de enero, aunque podrá apreciarse desde la noche del 2 cuando salga por el horizonte alrededor de las 18:00 horas.

Astrónomos recomiendan observarla justo después del atardecer, cuando la llamada “ilusión lunar” hace que parezca aún más grande cerca del horizonte.

¿La Superluna afecta al cuerpo humano o al planeta?

No existe evidencia científica de que la superluna provoque cambios en el comportamiento humano, el sueño o el estado de ánimo.

Su impacto principal ocurre en las mareas, que pueden subir ligeramente. En condiciones normales esto no representa riesgo ni altera la vida cotidiana.

Consejos para observarla y fotografiarla

Se recomienda alejarse de la contaminación lumínica y elegir un punto elevado o despejado para una mejor vista del cielo.

Para fotografiarla, conviene usar trípode, reducir la exposición y combinar la luna con paisajes urbanos o naturales para lograr imágenes más atractivas.

