Júpiter, Saturno, la Luna y el Cúmulo del Pesebre brillarán en el cielo nocturno de enero 2026

Enero de 2026 ofrece algunos de los eventos astronómicos más llamativos del año, visibles desde México y gran parte del mundo, según recomendaciones de la NASA. El protagonista es Júpiter en su punto más brillante, acompañado por una conjunción entre Saturno y la Luna, además del Cúmulo del Pesebre activo durante todo el mes.

Estos fenómenos astronómicos permiten observar planetas, estrellas y fases lunares sin equipo especializado, lo que convierte al cielo nocturno en una experiencia accesible para cualquier persona interesada en la ciencia y el espacio.

Júpiter alcanza su máximo brillo del año

Este sábado 10 de enero, Júpiter entra en oposición, lo que lo hace más grande y brillante que en cualquier otro momento de 2026. Se observa toda la noche desde el hemisferio norte.

Este fenómeno facilita observar sus bandas nubosas y lunas galileanas, fortaleciendo el interés público por la astronomía básica.

Recomendaciones NASA:

Mirar al este tras el atardecer

Usar binoculares para distinguir sus lunas

Conjunción entre la Luna y Saturno

El próximo viernes 23 de enero, la Luna y Saturno aparecen visualmente muy cercanos en el cielo occidental después del atardecer.

Esta alineación es ideal para fotografía astronómica y divulgación científica visual.

Recomendaciones NASA:

Buscar hacia el oeste tras la puesta del Sol

Tomar fotos con trípode o celular nocturno

El Cúmulo del Pesebre domina el cielo oscuro

El cúmulo M44 permanece visible todo enero como una nube estelar difusa en cielos sin contaminación lumínica.

Permite comprender la formación estelar y la estructura de nuestra galaxia.

Recomendaciones NASA:

Observar lejos de luces urbanas

Usar binoculares para ver el enjambre estelar

La Luna nueva del 18 de enero ofrece el cielo más oscuro del mes para observar objetos débiles.

Las fases lunares ayudan a planear observación

Planear observaciones según la fase lunar mejora la experiencia astronómica.

Recomendaciones NASA:

Priorizar noches cercanas a Luna nueva

Evitar observar objetos débiles en Luna llena

¡No necesitas equipo caro para disfrutar! Solo busca un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad, y dale tiempo a tus ojos para adaptarse a la oscuridad.

