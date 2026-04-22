El incendio en el Mercado de Sonora rápidamente se propagó a locales semifijos y edificios en la zona de La Merced.

El incendio en el Mercado de Sonora rápidamente se propagó a locales semifijos y edificios en la zona de La Merced. | Iván Aldama | adn Noticias

El sorpresivo incendio en la zona de puestos semifijos del Mercado de Sonora, cerca de La Merced, en la Ciudad de México (CDMX) dejó una marca severa, pues provocó que al menos 200 personas fueran evacuadas, se registraran locales calcinados y edificios muy dañados.

Los bomberos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital laboraron a marchas forzadas durante más de ocho horas para extinguir las llamas y las primeras imágenes del incendio sofocado muestran los efectos del incendio en este mercado que es uno de los más importantes de la capital.

🔴 #IMPORTANTE Se registra un fuerte incendio en la zona de La Merced, en la #CDMX, muy cerca del mercado. Las columnas de humo son visibles desde varios puntos de la capital, mientras que la zona de Congreso de la Unión fue cerrada como medida preventiva 🚨🔥



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¿Cuál es el reporte del incendio en el Mercado de Sonora?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP CDMX) informó que el incendio se ha apagado en un 90% y continúan los trabajos de extinción, por lo que llamó a los transeúntes y conductores evitar la zona.

De manera preliminar se reportan 50 locales completamente calcinados, cuatro edificios comprometidos por los graves daños y 200 personas evacuadas. Además, al menos tres personas resultaron intoxicadas por el denso humo.

¡Consumidos por las llamas! 🔥 Así lucen los puestos semifijos que se incendiaron en el Mercado de Sonora



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¿Qué se sabe del origen del incendio?

El incendio comenzó aproximadamente a las 22:00 horas del martes y el incendio habría comenzado en un pasillo en donde se vendían artículos para fiesta y después se propagó a edificios cercanos, uno de ellos en donde se almacenaban solventes, lo que ha dificultado el control de la llamas.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, señaló que de manera inmediata se activaron los protocolos para desalojar a los vecinos de la zona y hasta el momento no se reportan personas fallecidas.

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