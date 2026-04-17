Hace poco, la misión Artemis II viajó a la Luna y fue un hecho histórico pues pudieron observar su cara oculta, así que si eres amante de la astronomía, hoy ocurre una de las fases lunares más importantes y aquí te contamos a qué hora puedes verla y cómo fotografiarla.

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Mejor hora para ver la Luna Nueva desde México

Este 17 de abril podremos observar la Luna Nueva que marca el inicio de un nuevo ciclo lunar que dura alrededor de 29.5 días que le da paso a las fases cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. La mejor hora para verla es alrededor de las 11:51 horas; sin embargo es importante que no haya contaminación lumínica para ver con mayor claridad.

La Luna nueva ocurre cuando nuestro satélite se ubica entre la Tierra y el Sol y sale junto con el Sol. El lado de la Luna que enfrenta a la Tierra no está iluminado y no se puede observar. Cuando la Luna nueva se alinea con el Sol y la Tierra ocurre un eclipse solar.

¿Cómo tomar fotos a la Luna?

Hay noches en las que la Luna se ve hermosa y quieres fotografiarla, por ello, la NASA compartió algunos consejos para poder capturarla:

Busca un buen lugar con poca contaminación lumínica

Investiga dónde sale y dónde se oculta

Incluye personas u objetos

Usa un trípode para minimizar el movimiento de la cámara

Ajusta la configuración de la cámara para la luz del día

Acerca el enfoque

Inspírate en otros fotógrafos

Ciclo lunar y la edad de la Luna

El ciclo lunar es una revolución de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra, empieza con la nueva nueva y pasa por varias fases hasta regresar a la Luna nueva. Seguramente alguna vez te has preguntado cuál es la edad de nuestro satélite y generalmente hace referencia a los días que han pasado desde la Luna Nueva.

Por ejemplo, el día de la Luna Nueva es 0 días por que ha comenzado su ciclo y su ciclo dura 29.5 días hasta la nueva Luna.

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