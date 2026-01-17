Llega la primera Luna Nueva de 2026, ¿cuándo y a qué hora verla?

El 2026 será un año lleno de fenómenos astronómicos imperdibles y si eres de los que disfruta ver la Luna , no te puedes perder la primera Luna Nueva del año, en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y a que hora ver la primera Luna Nueva de 2026?

La Luna es nuestro satélite natural y este 18 de enero podremos observar la primera Luna Nueva de 2026 que alcanzará su punto máximo a las 13:21 horas tiempo del centro de México.

Es importante mencionar que para apreciar mejor la Luna Nueva se recomienda estar alejados de la contaminación lumínica.

Fases de la Luna

La Luna tiene diferentes fases dependiendo de los movimientos de traslación y rotación y completan un ciclo.

Luna nueva es cuando el satélite queda entre la Tierra y el Sol formando un ángulo de 180º.



es cuando el satélite queda entre la Tierra y el Sol formando un ángulo de 180º. Luna creciente cóncava es cuando la cara visible del satélite empieza a recibir la luz solar.



es cuando la cara visible del satélite empieza a recibir la luz solar. Cuarto creciente ocurre alrededor de siete días después de la Luna Nueva y la mitad de la cara visible de la luna se verá iluminada.



ocurre alrededor de siete días después de la Luna Nueva y la mitad de la cara visible de la luna se verá iluminada. Luna gibosa creciente es cuando la parte iluminada de la luna sigue creciendo y alcanza más del 50%



es cuando la parte iluminada de la luna sigue creciendo y alcanza más del 50% Luna llena es cuando toda la cara visible del satélite esta iluminada por el sol.



es cuando toda la cara visible del satélite esta iluminada por el sol. Luna gibosa menguante es cuando la parte visible del satélite esta menos iluminada.



es cuando la parte visible del satélite esta menos iluminada. Cuarto menguante solo se puede apreciar iluminada una mitad de la cara visible de la Luna.



solo se puede apreciar iluminada una mitad de la cara visible de la Luna. Luna menguante es cuando disminuye su iluminación en los últimos días antes de volver a comenzar el ciclo.

VIDEO: Ya viene la Luna fría o Luna de la noche larga

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.