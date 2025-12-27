Luna de Lobo, Pico de las Cuadrántidas, los fenómenos astronómicos imperdibles en enero de 2026
Cada mes, el cielo nos regala encuentros entre la Luna y los planetas, eclipses y lluvias de meteoros, aquí te decimos qué fenómenos iluminarán el cielo de enero.
El 2025 termina pero el próximo año nos esperan muchas sorpresas, pues es cielo nos regalará varios fenómenos astronómicos durante el primer mes de 2026 y en adn Noticias te compartimos el calendario completo de la Luna, lluvias de estrellas y alineación de planetas para que no te los pierdas.
Calendario de fenómenos astronómicos de enero de 2026
Desde los primeros días del 2026 el firmamento nos deleitará con una serie de eventos imperdibles , así que prepárate para que disfrutes del espacio.
1 de enero: Luna llena, Luna de Lobo será la primera superfina del año y se encontrará en la constelación e Géminis.
3 de enero: Luna cerca de Júpiter, podrá observarse a simple vista.
3 y 4 de enero: Pico de las Cuadrántidas que tendrá 80 meteoros visibles y el mejor lugar para verlos será en el Hemisferio Norte.
4 de enero: Luna cerca de Pólux, será casi llena y será visible a simple vista. El cometa 24P/Schaumasse alcanzará máxima aproximación a la Tierra.
5 de enero: Luna cerca del cúmulo del Pesebre, estará iluminada al 96% y podrá verse a simple vista o con prismáticos en la constelación de Cáncer.
6 de enero: Luna cerca de Régulo donde nuestro satélite naturales estará iluminado al 86% y una ocultación lunar de Régulo será visible en el oeste de Rusia, Mongolia, el norte de China, Corea y Japón.
8 de enero: 24P/Schaumasse alcanza el perihelio, el punto más cercano al Sol de su órbita y podrá observarse con telescopio o prismáticos de gran aumento.
10 de enero: Júpiter en oposición pues estará opuesto al Sol visto desde la Tierra y es el mejor momento para verlo y fotografiarlo. Además, la Luna estará cerca de Spica.
14 de enero: La Luna iluminada al 14% pasará muy cerca de la brillante estrella roja Antares.
20 de enero: C/2024 E1 alcanza el perihelio, este cometa realizará su máxima aproximación al sol y será visible con prismáticos en el Hemisferio Sur.
23 de enero: Luna cerca de Saturno y cerca de Neptuno. Podrá observarse a simple vista o con prismáticos en la constelación de Piscis.
27 de enero: Luna cerca de las Pléyades, los observadores de Europa, el norte de África, Oriente Medio y partes del oeste de Asia verán la ocultación lunar de las Pléyades.
28 de enero: Luna cerca de la estrella roja Aldebarán se encontrarán en la constelación de Tauro.
31 de enero: Luna cerca de Júpiter se podrá observar a simple vista o con prismáticos en la constelación de Géminis. La Luna también estará cerca de Pólux, una estrella amarilla, anaranjada.
