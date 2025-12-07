El “tacto remoto”, el séptimo sentido que tendríamos los humanos y explicaría muchas cosas

Durante años, hemos creído que, como seres humanos, poseemos cinco sentidos básicos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), a los que algunos suman un sexto: la propiocepción (la percepción interna de la posición y movimiento del cuerpo). Sin embargo, ahora el tacto remoto podría ser identificado como un séptimo sentido.

Un estudio realizado por investigadores de Queen Mary University of London (QMUL) y University College London (UCL) sugiere la existencia este séptimo sentido identificado como el "tacto remoto", el cual te explicamos a continuación.

¿Cómo funciona el tacto remoto?

Según el artículo “Exploring Tactile Perception for Object Localization in Granular Media: A Human and Robotic Study”, presentado en la edición 2025 de la IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL), los experimentos muestran que algunas personas pueden detectar objetos ocultos bajo materiales granulares sin necesidad de tocarlos directamente.

Este hallazgo rompe con la idea de que el tacto sólo funciona por contacto físico directo, y plantea que nuestras manos podrían funcionar como “antenas” sensibles a perturbaciones en el entorno granular.

En los experimentos, los científicos pidieron a un grupo de 12 voluntarios deslizar suavemente sus dedos sobre la superficie de arena para tratar de localizar un cubo enterrado, sin tocarlo directamente. Los resultados fueron sorprendentes: los participantes lograron identificar la presencia del objeto con una precisión de alrededor del 70.7 %, incluso antes de hacer contacto físico con él.

Según los autores, este sentido se basa en la capacidad de las manos humanas para percibir pequeñas deformaciones o desplazamientos en medios granulares (vibraciones, repuntes, señales mecánicas sutiles) cuando la presión o el movimiento se aplica cerca de un objeto enterrado.

