Es un dios, pero ya no más un planeta, razón científica por la que Plutón ya no es parte del Sistema Solar

En agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional (IAU) redefinió lo que significa ser un planeta, dejando fuera a Plutón. Este mundo helado, descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh, fue durante 76 años el noveno planeta del Sistema Solar. Sin embargo, su tamaño reducido y su caótica órbita, compartida con otros objetos del Cinturón de Kuiper, sellaron su destino.

Hoy, en 2025, los astrónomos mantienen firme la decisión, Plutón no volverá a ser planeta porque no cumple con el requisito de “limpiar su órbita”. Aunque las misiones espaciales revelaron su belleza y complejidad, su estatus como planeta enano sigue siendo un ejemplo de cómo la ciencia evoluciona con la evidencia.

Plutón perdió su corona en 2006

Durante la asamblea de la IAU en Praga, más de 400 astrónomos decidieron modificar la definición oficial de “planeta”. Plutón, demasiado pequeño y acompañado por miles de objetos similares, fue reclasificado como planeta enano. La decisión no fue un castigo, sino una forma de mantener orden científico ante el creciente número de descubrimientos en el Cinturón de Kuiper.

La NASA nos regaló postales impresionantes de Plutón, desde las capas de neblina sobre el limbo, las formaciones terrestres más extrañas y el nuevo y detallado mapa global en mosaico de los colores del planetoide.

Este cambio también abrió la puerta al estudio de nuevos cuerpos como Eris, Makemake y Haumea, ampliando la visión sobre cómo se formó nuestro sistema solar.

¿Cuáles son las tres reglas para considerar a un "planeta"?

Según la IAU, un planeta debe cumplir tres condiciones:



Orbitar el Sol

Tener forma esférica

Haber despejado su órbita

Plutón cumple las dos primeras, pero comparte su trayecto con incontables rocas heladas, lo que demuestra su falta de dominancia gravitacional. Esta tercera regla es crucial, ya que distingue a los planetas de los cuerpos menores. Sin ella, el Sistema Solar tendría cientos de “planetas”, diluyendo la precisión científica.

Ceres y la historia de los "planetas" degradados

Plutón no fue el primero en perder su título. En 1801, Ceres fue considerado el quinto planeta, hasta que se descubrió que formaba parte del cinturón de asteroides. Hoy, al igual que Plutón, es clasificado como planeta enano.

Estos cambios reflejan que las definiciones científicas no son estáticas. A medida que los telescopios y sondas avanzan, la astronomía se adapta, priorizando la claridad sobre la nostalgia.

¿Qué sabemos de Plutón en la actualidad?

En 2015, la sonda New Horizons de la NASA sobrevoló Plutón y reveló un paisaje fascinante, montañas de hielo, glaciares de nitrógeno y una atmósfera tenue. Pese a su belleza y actividad geológica, los hallazgos confirmaron que no tiene la masa necesaria para dominar su órbita.

Observarlo con telescopios o en simuladores como Stellarium es una invitación a explorar lo desconocido, entendiendo que cada redefinición en ciencia abre nuevas puertas al universo.

