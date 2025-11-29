La NASA confirma el eclipse que “apagará” el Sol: cuándo será y desde dónde se podrá ver

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que el próximo 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total excepcional debido a su duración y su recorrido. Aunque los eclipses solares son fenómenos relativamente frecuentes, la extensión de la fase de totalidad convierte este evento en uno de los más esperados por astrónomos y aficionados.

El organismo detalló que el eclipse solar alcanzará una oscuridad máxima de 6 minutos y 23 segundos, un registro que supera cualquier otro ocurrido en los últimos cien años. Aunque no llega a romper el récord histórico del 743 a.C., se ubica entre los eclipses más prolongados jamás documentados.

La trayectoria iniciará sobre el océano Atlántico, avanzará hacia el Estrecho de Gibraltar, cruzará el norte de África y finalizará en zonas de Oriente Medio. La confirmación del recorrido fue difundida por la NASA a partir de datos orbitales y proyecciones astronómicas recogidas por Reuters.

Según cálculos de especialistas de Eclipse Wise , al menos diez países estarán dentro de la franja de totalidad y podrán ver cómo la Luna bloquea por completo al Sol, generando un breve período de oscuridad en pleno día.

Dónde podrá observarse el eclipse y cómo se vivirá en cada región

La franja de totalidad podrá apreciarse principalmente desde España, donde el sur de la península será uno de los primeros puntos en experimentar la oscuridad total.

En el norte de África, países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto tendrán una cobertura óptima. Varias de estas naciones ya anticipan actividades astronómicas y operativos especiales, debido a que la duración del eclipse solar las convierte en destinos clave para investigadores internacionales.

Más al este, la sombra se extenderá por regiones de Sudán, Arabia Saudita y Yemen, donde los astrónomos locales y organismos científicos preparan observatorios temporales para captar el evento con mayor detalle.

El recorrido culminará sobre sectores de Somalia, que se posicionará como uno de los últimos territorios en presenciar la totalidad del eclipse. En cada país, las condiciones climáticas determinarán la nitidez del espectáculo, aunque su amplitud aumenta la probabilidad de observación exitosa.

Cómo se podrá ver el eclipse desde Estados Unidos

Aunque la franja de totalidad no pasará por Estados Unidos, el fenómeno podrá seguirse ampliamente gracias a las transmisiones realizadas por instituciones científicas del país. Como en otros eventos similares, la NASA y los principales observatorios astronómicos preparan coberturas especiales en vivo.

La agencia espacial suele utilizar una red de telescopios terrestres y satelitales para registrar el avance de la sombra lunar desde distintos puntos del planeta. Estas imágenes en tiempo real se transmiten en plataformas oficiales y suelen alcanzar a millones de espectadores.

Además, universidades y centros especializados acostumbran brindar programación educativa durante estos eventos, con explicaciones en tiempo real, análisis de expertos en astronomía y datos interactivos que ayudan a entender el fenómeno.

Para el eclipse solar de 2027, se espera que estas transmisiones en vivo sean aún más completas, ya que su duración lo convierte en un caso de alto valor científico. De esta manera, quienes se encuentren en Estados Unidos podrán experimentar el evento a través de una cobertura detallada y accesible.