No eres chavorruco: estudio revela que la adolescencia termina después de los 30 años

¿Te dicen chavorruco? Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge , en el Reino Unido, revela que el cerebro humano atraviesa cinco fases distintivas a lo largo de la vida, con momentos clave de transformación a los 9, 32, 66 y 83 años.

De acuerdo con los investigadores en el artículo Puntos de inflexión topológicos a lo largo de la vida humana, el hallazgo más sorprendente es que la adolescencia neurológica no termina en los 18 ni en los 20, sino después de los 30, lo que redefine la manera en que entendemos el desarrollo humano.

La investigación, publicada en Nature Communications, analizó más de cuatro mil escáneres cerebrales de personas desde recién nacidos hasta adultos de 90 años. La enorme base de datos permitió identificar patrones de reorganización cerebral que antes eran imposibles de observar.

Un cerebro que cambia más de lo que imaginamos

Aunque se sabe que el cerebro se adapta a nuevas experiencias toda la vida, este estudio demuestra que no lo hace de forma gradual, sino en saltos o fases.

Alexa Mousley , autora del estudio, explicó que el órgano está en un constante proceso de fortalecer y debilitar conexiones, pero lo hace siguiendo “momentos de reconfiguración” muy marcados.

Estos cambios, dicen los científicos, podrían ayudar a explicar por qué ciertos trastornos —como ansiedad , depresión o demencia— aparecen con mayor frecuencia en edades específicas.

Las cinco fases del cerebro humano

Infancia (0 a 9 años)

El cerebro crece rápidamente y se llena de conexiones, aunque todavía carece de eficiencia. Los científicos comparan esta etapa con “un niño explorando un parque sin rumbo”.



Adolescencia extendida (9 a 32 años)

Aquí ocurre la mayor sorpresa del estudio: el cerebro alcanza su máxima eficiencia en esta etapa, pero no finaliza sino hasta los 32 años. Es también el periodo en el que existe mayor riesgo de trastornos de salud mental debido a los profundos cambios en las redes neuronales.



Edad adulta (32 a 66 años)

Tras alcanzar su punto máximo, el cerebro entra en la fase más estable. Los cambios continúan, pero mucho más lentamente. Esta etapa coincide con la meseta de habilidades cognitivas y rasgos de personalidad.



Envejecimiento temprano (66 a 83 años)

La estructura cerebral empieza a fragmentarse en redes más especializadas. También coincide con la aparición de enfermedades como demencia o hipertensión, que afectan las funciones cognitivas.



Envejecimiento tardío (83 años en adelante)

Los mismos patrones del envejecimiento temprano se intensifican. Aunque hay menos datos, se observa una mayor separación entre regiones cerebrales.

Un avance para comprender la salud mental

Expertos internacionales consideran que este estudio abre nuevas puertas para entender cómo la reorganización cerebral influye en la memoria, la atención y el comportamiento.

Aunque cada persona vive estos cambios a ritmos distintos, los datos trazan un mapa claro del desarrollo neurológico a lo largo de la vida.

