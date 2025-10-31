Luna llena y lluvia de estrellas, entre los fenómenos astronómicos más destacados de noviembre
Cada mes, el cielo nos regala fenómenos astronómicos impresionantes y en noviembre podremos disfrutar de la Luna llena y lluvia de estrellas.
Observar el cielo es para muchos un deleite y si disfrutas de ver fenómenos astronómicos , no te puedes perder todos los que habrá durante el mes de noviembre, así que aquí te compartimos las fechas y todos los detalles.
Fases de la Luna en noviembre 2025
La Luna es nuestro satélite natural y de acuerdo con el sitio Star Walk este mes se verá hermosa en todas sus fases:
- 5 de noviembre: Luna llena
- 12 de noviembre: Cuarto menguante
- 20 de noviembre: Luna nueva
- 28 de noviembre: Cuarto creciente
En total existen ocho fases lunares, las principales son llena, nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Las intermedias son creciente cóncava, gibosa creciente, gibosa menguante y menguante cóncava.
Lluvias de estrellas
Entre el 4 y 5 de noviembre habrá una lluvia de meteoros Táuridas del Sur.
El 11 y 12 de noviembre la lluvia de estrellas Táuridas del Norte tendrán su punto máximo..
Para el 17 y 18 de noviembre habrá una lluvia de meteoros Leónidas.
Fenómenos astronómicos de noviembre 2025
- 2 de noviembre: Venus cerca de Spica, Lunas cerca de Saturno y Neptuno.
- 6 de noviembre: Luna cerca de Aldebarán y Urano, ocultación lunar de las Pléyades.
- 8 de noviembre: Cometa C/2025 A6 alcanza el perihelio y el cometa 210P/Christensen alcanza el perigeo
- 9 de noviembre: Mercurio cerca de Antares y Mercurio entra en movimiento retrógrado
- 10 de noviembre: Luna cerca de Pólux
- 11 de noviembre: Júpiter entra en movimiento retrógrado
- 13 de noviembre: Mercurio cerca de Marte
- 17 de noviembre: Ocultación lunar de Spica, máximo de las Leónidas
- 19 de noviembre: Luna cerca de Venus
- 21 de noviembre: Urano en oposición, ocultación lunar de Antares, Luna cerca de Marte
- 22 de noviembre: Cometa 210P/Christensen alcanza el perihelio
- 24 de noviembre: Cometa C/2025 K1 alcanza el perigeo
- 25 de noviembre: Venus cerca de Mercurio
- 29 de noviembre: Luna cerca de Saturno, Mercurio finaliza su movimiento retrógrado
- 30 de noviembre: Luna cerca de Neptuno
