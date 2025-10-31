inklusion.png Sitio accesible
Ciencia
Nota

Luna llena y lluvia de estrellas, entre los fenómenos astronómicos más destacados de noviembre

Cada mes, el cielo nos regala fenómenos astronómicos impresionantes y en noviembre podremos disfrutar de la Luna llena y lluvia de estrellas.

Lluvia de estrellas y luna llena
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Observar el cielo es para muchos un deleite y si disfrutas de ver fenómenos astronómicos , no te puedes perder todos los que habrá durante el mes de noviembre, así que aquí te compartimos las fechas y todos los detalles.

Fases de la Luna en noviembre 2025

La Luna es nuestro satélite natural y de acuerdo con el sitio Star Walk este mes se verá hermosa en todas sus fases:

  • 5 de noviembre: Luna llena
  • 12 de noviembre: Cuarto menguante
  • 20 de noviembre: Luna nueva
  • 28 de noviembre: Cuarto creciente

En total existen ocho fases lunares, las principales son llena, nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Las intermedias son creciente cóncava, gibosa creciente, gibosa menguante y menguante cóncava.

nave de la India explora la superficie lunar y detecta extraños movimientos
Lluvias de estrellas

Entre el 4 y 5 de noviembre habrá una lluvia de meteoros Táuridas del Sur.

El 11 y 12 de noviembre la lluvia de estrellas Táuridas del Norte tendrán su punto máximo..

Para el 17 y 18 de noviembre habrá una lluvia de meteoros Leónidas.

KAL|1_y6akjqys
Fenómenos astronómicos de noviembre 2025

  • 2 de noviembre: Venus cerca de Spica, Lunas cerca de Saturno y Neptuno.
  • 6 de noviembre: Luna cerca de Aldebarán y Urano, ocultación lunar de las Pléyades.
  • 8 de noviembre: Cometa C/2025 A6 alcanza el perihelio y el cometa 210P/Christensen alcanza el perigeo
  • 9 de noviembre: Mercurio cerca de Antares y Mercurio entra en movimiento retrógrado
  • 10 de noviembre: Luna cerca de Pólux
  • 11 de noviembre: Júpiter entra en movimiento retrógrado
  • 13 de noviembre: Mercurio cerca de Marte
  • 17 de noviembre: Ocultación lunar de Spica, máximo de las Leónidas
  • 19 de noviembre: Luna cerca de Venus
  • 21 de noviembre: Urano en oposición, ocultación lunar de Antares, Luna cerca de Marte
  • 22 de noviembre: Cometa 210P/Christensen alcanza el perihelio
  • 24 de noviembre: Cometa C/2025 K1 alcanza el perigeo
  • 25 de noviembre: Venus cerca de Mercurio
  • 29 de noviembre: Luna cerca de Saturno, Mercurio finaliza su movimiento retrógrado
  • 30 de noviembre: Luna cerca de Neptuno

VIDEO: Ya viene la Luna fría o Luna de la noche larga

[VIDEO] Las primeras horas del 8 de diciembre será visible la última Luna llena del año, conocida como Luna fría o Luna de la noche larga. Aquí los detalles.

Astronomía
