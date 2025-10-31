Luna llena y lluvia de estrellas, entre los fenómenos astronómicos más destacados de noviembre

Observar el cielo es para muchos un deleite y si disfrutas de ver fenómenos astronómicos , no te puedes perder todos los que habrá durante el mes de noviembre, así que aquí te compartimos las fechas y todos los detalles.

Fases de la Luna en noviembre 2025

La Luna es nuestro satélite natural y de acuerdo con el sitio Star Walk este mes se verá hermosa en todas sus fases:

5 de noviembre: Luna llena

12 de noviembre: Cuarto menguante

20 de noviembre: Luna nueva

28 de noviembre: Cuarto creciente

En total existen ocho fases lunares, las principales son llena, nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Las intermedias son creciente cóncava, gibosa creciente, gibosa menguante y menguante cóncava.

Lluvias de estrellas

Entre el 4 y 5 de noviembre habrá una lluvia de meteoros Táuridas del Sur.

El 11 y 12 de noviembre la lluvia de estrellas Táuridas del Norte tendrán su punto máximo..

Para el 17 y 18 de noviembre habrá una lluvia de meteoros Leónidas.

Fenómenos astronómicos de noviembre 2025

2 de noviembre: Venus cerca de Spica, Lunas cerca de Saturno y Neptuno.

cerca de Spica, Lunas cerca de Saturno y Neptuno. 6 de noviembre: Luna cerca de Aldebarán y Urano, ocultación lunar de las Pléyades.

cerca de Aldebarán y Urano, ocultación lunar de las Pléyades. 8 de noviembre: Cometa C/2025 A6 alcanza el perihelio y el cometa 210P/Christensen alcanza el perigeo

C/2025 A6 alcanza el perihelio y el cometa 210P/Christensen alcanza el perigeo 9 de noviembre: Mercurio cerca de Antares y Mercurio entra en movimiento retrógrado

cerca de Antares y Mercurio entra en movimiento retrógrado 10 de noviembre: Luna cerca de Pólux

cerca de Pólux 11 de noviembre: Júpiter entra en movimiento retrógrado

entra en movimiento retrógrado 13 de noviembre: Mercurio cerca de Marte

cerca de Marte 17 de noviembre: Ocultación lunar de Spica, máximo de las Leónidas

de Spica, máximo de las Leónidas 19 de noviembre: Luna cerca de Venus

cerca de Venus 21 de noviembre: Urano en oposición, ocultación lunar de Antares, Luna cerca de Marte

en oposición, ocultación lunar de Antares, Luna cerca de Marte 22 de noviembre: Cometa 210P/Christensen alcanza el perihelio

alcanza el perihelio 24 de noviembre: Cometa C/2025 K1 alcanza el perigeo

alcanza el perigeo 25 de noviembre: Venus cerca de Mercurio

cerca de Mercurio 29 de noviembre: Luna cerca de Saturno, Mercurio finaliza su movimiento retrógrado

cerca de Saturno, Mercurio finaliza su movimiento retrógrado 30 de noviembre: Luna cerca de Neptuno

