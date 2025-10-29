Como Robotina pero mejor; así es Neo, el robot humanoide que ayuda con la limpieza en el hogar

Con el avance de la tecnología a nivel mundial cada vez estamos más cerca de “vivir en la época” de Los Supersónicos, pues ahora la compañía 1x Technologies dio a conocer que crearon al robot humanoide llamado Neo y el cual destaca por ser el primero que cuenta con la capacidad de realizar tareas cotidianas del hogar.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la compañía noruega compartió las imágenes de este robot, el cual se caracteriza por tener 1.68 metros de altura, 30 kilogramos de peso, así como su apariencia amigable y “unisex” para realizar cualquier tipo de labores domésticas.

Lanzarán el Aircar 2, el carro volador que se convierte en avión en 90 segundos [VIDEO] La empresa eslovaca Klein Visión obtuvo la certificación para su carro volador Aircar 2 que puede convertirse en avión en solo 90 segundos ya ha realizado mas de 200 vuelos de prueba.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué tareas del hogar podrá hacer el robot Neo?

De acuerdo con las especificaciones del robot Neo, entre sus funciones las y los usuarios podrán solicitar labores sencillas como doblar ropa, así como apagar las luces que se dejaron prendidas dentro de los diferentes cuartos del hogar.

Algunas otras de las tareas y funciones con las que cuenta el robot son:

Ordenar estantes y espacios, abrir y cerrar la puerta, buscar objetos perdidos dentro del hogar, levantar trastes sucios, etc

IA generativa integrada

Diálogos con el usuario

Reconoce artículos sobre mesas y stands

Realiza lista de compras

Funciona como recordatorio

¿Cuánto costará el robot de limpieza para el hogar?

El precio promedio que tendrá este robot humanoide con la capacidad de hacer la limpieza del hogar será de 20 mil dólares, es decir, alrededor de 370 mil pesos al tipo de cambio de este 29 de octubre de 2025.

Vale la pena señalar que el robot también cuenta con conexión Bluetooth, WiFi, 5G, así como con micrófonos y dos cámaras que ayudarán a la realización de las tareas asignadas por cada integrante de la familia.

Robot de limpieza aún no será autónomo

A pesar de que el robot Neo se está colocando como uno de los avances tecnológicos más importantes del año, la realidad es que todavía no podrá ser autosuficiente para realizar las actividades que le sean asignadas.

Y es que la empresa 1x señaló que el robot será manejado con un control remoto que lo ayudarán a cumplir con sus funciones. Se espera que conforme la IA se adapte a las necesidades de las personas, podrá ser autosuficiente en el futuro.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.