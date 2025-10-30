Prepara las maletas: Los diez países en los que será visible el eclipse solar más largo del siglo

Todavía queda tiempo para prepararse y vivir una experiencia que será única este siglo XXI. El eclipse solar más largo ocurrirá en unos cuantos meses y la NASA ya tiene los detalles para saber en qué países será visible, aunque, desafortunadamente, millones de personas no podrán presenciarlo.

Y es que este eclipse solar solo se podrá ver en algunos países de Europa, África y Asia. Por si fuera poco, solamente 10 países podrán ver el eclipse en su fase total, por lo que te recomendamos viajar a alguno de ellos si quieres disfrutar el evento.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo?

La fecha reservada es el 2 de agosto del 2027. Todavía hay varios meses para planear un viaje a Europa o África y aprovechar la fecha para ser testigos de uno de los fenómenos astronómicos más increíbles.

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar más largo del siglo?

De acuerdo con las estimaciones del portal especializado Eclipse Wise, los 10 países en donde se podrá ver el eclipse en su fase total son:



España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Algunos de los países en la lista son muy accesibles para planear un viaje con un año de anticipación, por lo que miles de personas ya están considerando visitarlos para ver el eclipse .

¿Por qué será el eclipse más largo del siglo?

Se estima que la Luna cubrirá al Sol por 6 minutos y 22 segundos, lo que lo convertirá, con diferencia, en el eclipse más largo del siglo. Por ejemplo, el pasado 8 de abril del 2024 hubo un eclipse total visible en México, en donde la cobertura total de la Luna al Sol duró 4 minutos y 28 segundos.

Este eclipse será tan largo porque la Luna estará en perigeo, es decir, su punto más cercano a la Tierra, por lo que el efecto del eclipse durará más tiempo desde nuestro punto de vista.

