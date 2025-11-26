Universidad de Córdoba crea baterías Li-S con lodos: Transforma residuos humanos en nueva energía

Investigadores de la Universidad de Córdoba desarrollaron una técnica que mejora el rendimiento de las baterías de litio-azufre utilizando carbón activado producido a partir de lodos de depuradora. El hallazgo, publicado por el Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), demuestra que los residuos humanos tratados pueden transformarse en un material clave para fabricar electrodos más eficientes y sostenibles.

El avance cobra relevancia porque las baterías de litio actuales enfrentan límites de capacidad y costos elevados. Las baterías de litio-azufre pueden duplicar la densidad energética y reducen la dependencia de metales críticos. El reto técnico era la baja conductividad del azufre, un problema mitigado que mejora el transporte de electrones y la estabilidad del material.

¿Qué descubrió exactamente la Universidad de Córdoba?

El equipo demostró que los lodos de depuradora generados en España —cerca de un millón de toneladas al año— pueden convertirse en carbón activado de alta calidad. Síntesis, secado, activación química con KOH y pirólisis a 800 °C permiten obtener un material poroso y dopado con nitrógeno de forma natural. Este carbón se mezcla después con azufre para integrarlo en los cátodos de las baterías de litio-azufre.

El resultado del proceso es un electrodo más estable que favorece la conducción eléctrica. Los ensayos mostraron mejoras claras en el comportamiento del azufre, uno de los puntos débiles históricos de esta tecnología.

¿Por qué es importante este avance científico?

El uso de residuos humanos soluciona un problema ambiental y reduce los costos de producción. El carbón activado convencional exige materias primas con mercados competidos; los lodos de depuradora no compiten con la industria alimentaria y están disponibles en cualquier ciudad.

Además, la propuesta beneficia la economía circular. Aprovecha un residuo que suele terminar en vertederos y reduce la presión sobre materiales críticos como el cobalto y el níquel, claves en las baterías actuales.

¿Qué falta para que lleguen al mercado?

El proyecto se mantiene en fase de laboratorio. Las investigadoras señalan que el desafío consiste en:



Aumentar la vida útil

Mejorar el número de ciclos

Validar el desempeño en entornos reales

El siguiente paso será escalar el proceso y comprobar que mantiene sus ventajas a nivel industrial.

