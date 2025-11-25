La UNAM en el ranking de mejores universidades del mundo en ciencia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en el ranking de las mejores escuelas en ciencia interdisciplinaria, después de obtener calificaciones sobresalientes internacionales de Instituciones de Educación Superior.

En el ranking Interdisciplinary Science 2026 del Times Higher Education, la Máxima Casa de Estudios se ubicó en el top 50 al posicionarse en el lugar 45 a nivel global y la número 2 en Centro y Sudamérica de entre mil 267 escuelas.

El proyecto es realizado en colaboración con Schmidt Science Fellows y evalúa a 911 universidades en ciencias interdisciplinarias de 94 naciones. El cual mide el compromiso y las contribuciones con la ciencia.

¿Cuántos lugares avanzó la UNAM en el ranking?

La UNAM avanzó del lugar 54 al 45 entre las ediciones 2025 y 2026 después de obtener buenas calificaciones internacionales en áreas como las ciencias, calidad de sus materias académicas y el compromiso con la sustentabilidad y la gobernanza.

Primer lugar en el Global Ranking of Academic Subjetcs

La Universidad de la Nación también fue reconocida en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) Shanghai 2026 que hace su clasificación por materias académicas, luego de destacar en 19 áreas. De esta manera se posicionó en el primer lugar en prácticamente todas las que son evaluadas.

Ranking según la disciplina

Ciencias Veterinarias: Lugar 41

Ecología: Entre el 51 y el 75 del Top 100

Ciencias de la Tierra: Entre el 76 y el 100 del Top 100

Sostenibilidad: Lugar 222 entre 2 mil universidades

