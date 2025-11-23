Los eventos astronómicos de la última semana de noviembre que no te puedes perder

La última semana de noviembre tendrá varias actividades en el cielo que los amantes de los eventos astronómicos no querrán dejar pasar. Estos sucesos destacan por su belleza, por su facilidad de observación y porque marcan uno de los cierres astronómicos más interesantes del año.

A diferencia de otros meses en los que los fenómenos importantes ocurren en horarios complicados, esta semana varios de ellos podrán verse durante las primeras horas de la noche o al amanecer, lo que facilitará que más personas puedan disfrutarlos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Los 3 eventos astronómicos de la última semana de noviembre

Es así que existen al menos 3 eventos astronómicos que valen la pena rescatar para la semana del 24 al 30 de noviembre y disfrutar de un gran espectáculo en el cielo durante la noche:

Última lluvia de estrellas Leónidas. Está lluvia de estrellas es uno de los eventos más famosos que hay. Para la última semana de noviembre, tendremos sus últimos destellos en el cielo, algo que será más sencillo de observar en zonas naturales y de poca contaminación lumínica.

Está lluvia de estrellas es uno de los eventos más famosos que hay. Para la última semana de noviembre, tendremos sus últimos destellos en el cielo, algo que será más sencillo de observar en zonas naturales y de poca contaminación lumínica. Conjunción de Venus y Marte. Esta “interacción” entre ambos países provocará un punto brillante que será visible al amanecer. Parecerá una estrella muy grande, aunque en realidad son dos planetas.

Esta “interacción” entre ambos países provocará un punto brillante que será visible al amanecer. Parecerá una estrella muy grande, aunque en realidad son dos planetas. Luna en cuarto menguante cerca de Spica. Ocurrirá durante la madrugada del 27 de noviembre, cuando la Luna pase muy cerca de una de las estrellas más brillantes de la constelación

Así puedes ver los eventos astronómicos de noviembre

Y claro, si quieres aprovechar al máximo estos fenómenos, lo mejor será tener al menos un pequeño telescopio a la mano, una vez con esto puedes utilizar aplicaciones que te ayudarán a encontrar los mejores espectáculos.

Adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.