Así es el nuevo troyano Sturnus que roba toda tu información de WhatsApp

Investigadores de MTI Security identificaron Sturnus, un troyano bancario que afecta a los teléfonos Android y puede monitorear las comunicaciones a través de WhatsApp , Telegram y Signal, por ello, las autoridades han emitido algunas recomendaciones para evitar ser víctima de este malware.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el troyano Sturnus?

Este malware es clasificado como uno de los virus en teléfonos celulares más potentes en los últimos años y fue hallado por la empresa europea de ciberseguridad ThreatFabric y descubrió que el Sturnus es capaz de realizar acciones remotas como si estuviera manipulando físicamente a los celulares infectados.

El troyano infecta a los celulares a través de la descarga de aplicaciones falsas que usurpan las identidades en navegadores o plataformas en formato APK. Cuando las víctimas instalan esas apps se les pide acceso al hardware del teléfono y al autorizar el virus entra y los ciberdelincuentes se roban contraseñas, datos bancarios y toda la información que hay en el teléfono.

En el caso de WhatsApp recopila toda la información de la cuenta, fotos, videos y todo el contenido que el usuario envía y recibe. Hasta el momento, los primeros reportes sobre este virus se han registrado en el centro y sur de Europa.

¿Cómo proteger tu teléfono de este virus?

Sturnus es un malware casi imposible de eliminar una vez que infecta el dispositivo Android ; sin embargo puedes tomar en cuenta algunas medidas de seguridad para proteger tu información:

No instales aplicaciones de dudosa procedencia y archivos APK dese el navegador

Desconfía de las apps que te pidan muchos permisos, por ejemplo para la cámara, micrófono o agenda de contactos

Actualiza de forma constante tu dispositivo Android para recibir parches de seguridad

Revisa los términos y condiciones antes de instalar una aplicación

Utiliza un antivirus en tu celular

Procura navegar en modo incógnito

Activa todas las medidas de seguridad de WhatsApp

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.