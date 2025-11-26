Google Maps cambia para siempre; las tres actualizaciones que cambiarán la forma de usar el GPS

Las nuevas actualizaciones que llegaron a Google Maps están generando descontento entre millones de usuarios a nivel internacional, pues la última mejora que el gigante de la navegación lanzó en su GPS, provocó confusión entre el diseño del control de voz y los controles de volumen y cambio de canciones.

Y es que la última actualización a esta herramienta de Google se centró principalmente en los controles de música, de voz y los reportes de incidencias, los cuales ahora serán más fáciles de reportar a través de rutas específicas al momento de conducir.

Lanzarán el Aircar 2, el carro volador que se convierte en avión en 90 segundos [VIDEO] La empresa eslovaca Klein Visión obtuvo la certificación para su carro volador Aircar 2 que puede convertirse en avión en solo 90 segundos ya ha realizado mas de 200 vuelos de prueba.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funcionan los tres cambios en Google Maps?

De acuerdo con las actualizaciones emitidas por Google Maps , el cambio más reconocible fue en los controles de música, los cuales ahora ya no se encontrarán en la pantalla del vehículo al momento de usar la plataforma, esto gracias a un rediseño de la imagen principal que muestra el GPS al momento de usarla.

Por otro lado, Google optó por quitar de la pantalla principal los comandos y controles de voz con sus botones de “apagado, solo notificaciones y encendido”, los cuales ahora aparecen distribuidos de diferente manera a lo largo de la planilla inicial.

Por último, y en la única de las actualizaciones que destacan por ser la más querida por los usuarios, fue la del reporte de incidencias, las cuales ahora se podrán hacer a través de un menú secundario mucho más sencillo de utilizar en comparación del que estuvo vigente en los últimos años.

¿En qué dispositivos estará la nueva actualización de Google Maps?

A pesar del anuncio de estas actualizaciones y cambios para los usuarios, las mejoras únicamente estarán disponibles para la plataforma de Google Maps en Android Auto, es decir, en aquellos vehículos que cuentan con pantallas touch con la interfaz antes mencionada.

Es por ello que, al menos de inicio, los cambios no se verán reflejados en los GPS de celulares inteligentes de los diferentes dispositivos electrónicos.

Herramientas que pocos usan en Google Maps

Si bien es cierto que Google Maps es una de las herramientas más utilizadas por los usuarios a nivel internacional, la realidad es que muy pocas personas le sacan provecho al 100%, pues algunas de sus funciones “desconocidas” son las siguientes:

Modo sin conexión (se pueden descargar los mapas)

Avisos de radares y límites de velocidad

Vista inmersiva para rutas

Añadir paradas estratégicas en la ruta de viaje

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.