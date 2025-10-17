Regresa la gran fiesta cósmica de la UNAM con la Noche de las Estrellas y un homenaje a Julieta Fierro

La Noche de Estrellas UNAM 2025 vuelve este 29 de noviembre para llenar de magia y conocimiento el cielo de Ciudad Universitaria (CU). Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, las Islas se transformarán en un observatorio al aire libre, donde familias, estudiantes y curiosos podrán maravillarse con telescopios, planetarios y charlas científicas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), este evento gratuito busca acercar la astronomía a todos, en una jornada que mezcla ciencia, arte y pasión cósmica.

Actividades y recomendaciones

Esta experiencia astronómica única tendrá actividades como:



Observaciones de planetas

Conciertos

Exposiciones interactivas

Talleres inspirados en el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica

El ambiente será ideal para redescubrir nuestra conexión con el universo, en un espacio inclusivo y familiar.

Para disfrutarlo al máximo, se recomienda llevar ropa abrigadora, una botella de agua reutilizable y descargar apps como Stellarium para seguir las constelaciones visibles durante la noche.

Un tributo a Julieta Fierro, la voz eterna del cosmos

Esta edición rinde homenaje a Julieta Fierro Gossman (24 de febrero del 1948-19 de septiembre de 2025), reconocida divulgadora e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Mexicana de la Lengua y la Academia Americana de Artes y Ciencias, Fierro dedicó su vida a despertar la curiosidad científica en miles de personas.

Ganadora del Premio Kalinga de la UNESCO y del Premio Mundial de Ciencias TWAS, escribió más de 40 libros, participó en radio y televisión y promovió la creación de museos de ciencia en México. Su legado será recordado esa noche con lecturas, charlas y actividades inspiradas en su obra.

Nuevas sedes en todo el país

La Noche de las Estrellas se expande en 2025 con sedes en:



Minatitlán, Veracruz: Donde el Golfo se une al cosmos en observaciones inolvidables

Donde el Golfo se une al cosmos en observaciones inolvidables La Paz, Baja California Sur: Estrellas sobre el mar, perfectas para soñar con galaxias lejanas

Estrellas sobre el mar, perfectas para soñar con galaxias lejanas Celaya, Guanajuato: Un rincón histórico que vibra con ciencia cuántica y planetas danzantes

Un rincón histórico que vibra con ciencia cuántica y planetas danzantes Lázaro Cárdenas, Michoacán: Naturaleza y telescopios se funden en una noche mágica

Naturaleza y telescopios se funden en una noche mágica Chimalhuacán, Edomex: Cerca de la capital, accesible y llena de sorpresas estelares

Cerca de la capital, accesible y llena de sorpresas estelares Xochimilco, CDMX: Canales y constelaciones: ¡un dúo imperdible para familias!

Canales y constelaciones: ¡un dúo imperdible para familias! Puebla (UTP), Puebla: Innovación tecnológica con vistas a volcanes y el infinito

Innovación tecnológica con vistas a volcanes y el infinito Poza Rica de Hidalgo, Veracruz: Petróleo y estrellas: un contraste fascinante bajo el cielo

Petróleo y estrellas: un contraste fascinante bajo el cielo Ixtaczoquitlán, Veracruz: Pequeño pero potente, con charlas que iluminan mentes locales

Pequeño pero potente, con charlas que iluminan mentes locales Oaxaca de Juárez, Oaxaca: Cultura zapoteca y astronomía: un tapiz de mitos y ciencia

Cultura zapoteca y astronomía: un tapiz de mitos y ciencia Libres, Puebla: Tranquilidad rural para conectar átomos con el universo entero

Tranquilidad rural para conectar átomos con el universo entero Delicias, Chihuahua: Norteño y estelar, ideal para debates sobre quarks y quasares

Cada una replicará la esencia del evento con actividades locales y transmisiones virtuales de la UNAM, para que nadie se quede sin vivir esta experiencia estelar.

UNAM desmiente amenazas y refuerza los protocolos de seguridad [VIDEO] UNAM desmiente fake news sobre presuntos explosivos y grupos violentos en CCH y preparatorias, reforzando protocolos de seguridad y denuncias ante autoridades.

Un viaje cuántico entre lo invisible y lo infinito

El eje temático de este año conecta lo más pequeño con lo inmenso, desde partículas subatómicas hasta galaxias enteras. Las conferencias y talleres explicarán cómo la tecnología cuántica impulsa descubrimientos en medicina, comunicación y exploración espacial.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.