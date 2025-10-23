Las 5 ciudades más avanzadas del mundo en tecnología
Aunque los coches voladores todavía no son algo común, hay ciudades donde te atienden robots y los coches se conducen solos, estas son las ciudades más avanzadas del mundo en tecnología.
La tecnología avanza a pasos agigantados y muchas ciudades del mundo ya cuentan con energía verde y hasta coches autónomos y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publicó el Índice Global de Innovación 2025 para conocer cuales son las ciudades con mayor progreso tecnológico.
Shenzhen - Hong Kong - Guangzhou, China
El centro tecnológico del sur de China de Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou esta en el número uno de la lista debido a que la tecnología es evidente en la vida cotidiana.
Los vendedores usan códigos QR para los pagos y las tiendas que ofrecen entregas a domicilio lo hacen a través de tres aplicaciones diferentes. Además, la tarjeta Octopus de Hong Kong se puede utilizar para pagar todo tipo de servicios.
Y para vivir la tecnología en su máxima expresión, hay un espectáculo Symphony of Lighst que sincroniza una partitura musical con luces, láseres y pantallas LED en 43 edificios.
Tokyo-Yokohama, Japón
Con la tarjeta del tren se puede viajar en autobuses y pagar en máquinas expendedoras. Además, en las tiendas de conveniencia hay sensores de IA que permiten el autopago y pago sin efectivo.
Mientras que los turistas pueden disfrutar de la tecnología en el Hotel Henn Na donde todo el registro es automatizado y parte del personal es robótico .
San Francisco, EE.UU
Los coches Waymo de conducción autónoma son el boom en esta ciudad, además de que lidera el mundo en capital de riesgo y genera casi el 7% de todas las operaciones globales.
Pekín, China
Se caracteriza por contar con la infraestructura de alta tecnología y las raíces culturales profundas. Los habitantes de Pekín diariamente utilizan aplicaciones como Alipay y WeChat que incluyen opciones de traducción, pagos con código QR y opciones para ordenar comida.
Además, los viajeros pueden reservar un robotaxi Apollo de Baidu una experiencia única pues no hay volante y en cuanto te subes se pone en marcha para llevarte a tu destino.
Seúl, Corea del Sur
Las puertas de las casas se abren con códigos digitales y los sistemas de pago son sin efectivo por lo que puedes dejar tus tarjetas, cartera y dinero en casa y solo pagar con tu celular.
En Cheongyecheon Stream hay autobuses eléctricos autónomos y puedes subir y bajar a placer.
