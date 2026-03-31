Adiós al cambio de placas gratis en Jalisco: desde abril 2026 este es el costo del trámite para conductores

Los conductores de Jalisco que no aprovecharon el programa Paquetazo 3x1 durante 2025 enfrentan un escenario distinto: el cambio de placas gratis quedó atrás y quienes aún no realizaron el canje tienen muy pocos días para actuar antes de que llegue abril 2026 y el trámite les cueste considerablemente más.

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El costo del cambio de placas en Jalisco a partir de abril 2026

A partir del 1 de abril, quienes no completaron el canje deberán pagar la dotación de nuevas láminas. El monto ronda los 2,500 pesos, sin incluir posibles multas por circular con placas no vigentes.

El gobierno estatal otorgó una prórroga de tres meses por la alta demanda registrada en el último bimestre de 2025. Ese plazo está a punto de vencer y el costo del trámite ya no tiene vuelta atrás para quienes se quedaron fuera del esquema gratuito.

Las sanciones pueden superar los $2,000, dependiendo del tiempo de retraso y las condiciones del incumplimiento.|Secretaría de Movilidad y Transporte en Puebla

¿Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco?

El trámite se realiza en cualquier oficina recaudadora del Área Metropolitana de Guadalajara o del interior del estado. Los conductores deben presentar la siguiente documentación:

Pago de refrendo 2025

Juego de placas con diseño anterior al Collage o Cabañas

con diseño anterior al Collage o Cabañas Identificación oficial vigente (INE, licencia o pasaporte), original y copia

(INE, licencia o pasaporte), original y copia Documento que acredite la propiedad del vehículo, original y copia

del vehículo, original y copia Comprobante de domicilio con no más de 90 días de expedición, original y copia

¿Para quiénes es obligatorio el cambio de placas en Jalisco?

El canje es obligatorio para vehículos con diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" —en sus versiones roja y verde—, e incluye autos, camionetas, motocicletas, remolques, taxis y transporte público.

Estos diseños no cumplen los requerimientos técnicos federales establecidos en la NOM-001-SCT-2-2016, norma administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ) .