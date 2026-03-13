La Secretaría de Transporte de Jalisco lanza un importante aviso en medio de la polémica por la tarifa y el servicio

La Secretaría de Transporte de Jalisco emitió una alerta urgente ante la proliferación de páginas falsas que difunden información engañosa relacionada con la licencia de conducir. La SETRAN detectó que estos perfiles utilizan la identidad institucional para ofrecer trámites apócrifos y estafar a los ciudadanos.

Este aviso, llega en medio de la polémica que generó el aumento de la tarifa del transporte público y su posterior marcha atrás. El Gobierno de Pablo Lemus confirmó que el valor del boleto queda establecido en 11 pesos para el resto del sexenio. Esta medida busca otorgar certeza financiera a los usuarios y desactivar cualquier especulación política sobre el costo del pasaje, el cual se mantendrá fijo para evitar impactos al bolsillo familiar.

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Alerta por estafas: así operan los perfiles falsos de licencias en Jalisco

La SETRAN instó a la ciudadanía a ignorar cualquier publicación que ofrezca agilizar trámites de licencias fuera de los módulos oficiales. Los estafadores utilizan logotipos gubernamentales para solicitar pagos anticipados o datos personales bajo la promesa de entregar documentos sin cita previa.

⚠️#AvisoImportante ⚠️



Informamos a la ciudadanía que las páginas que circulan con esta información son FALSAS y no pertenecen a la SETRAN.



Te pedimos no compartir ninguna publicación, recuerda consultar únicamente en nuestras cuentas oficiales. pic.twitter.com/Vfa53i4i9n — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 10, 2026

Las señales de alerta sobre estos perfiles maliciosos incluyen:

Promesas de expedición de licencias sin realizar exámenes o citas.

Solicitud de depósitos en cuentas personales o tiendas de conveniencia.

o tiendas de conveniencia. Páginas de redes sociales que no cuentan con el sello de verificación oficial.

que no cuentan con el sello de Publicaciones que aseguran cambios en los requisitos de movilidad para captar la atención.

La SETRAN recuerda que el único canal para programar citas de licencias es el portal oficial del Gobierno de Jalisco. Cualquier página que solicite dinero a cambio de "facilitar" el proceso debe ser reportada de inmediato para evitar el robo de identidad y el fraude financiero.

Con la alianza estratégica entre Ualabee y @TransporteJal, estamos modernizando nuestro transporte público, para que las y los usuarios conozcan la ubicación de las unidades de transporte público que circulan en el Área Metropolitana de Guadalajara, a través de aplicaciones como… pic.twitter.com/qf8e1eBGmA — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 13, 2026

Tarifa blindada en Jalisco: costos oficiales para el transporte público

Mientras se combate la desinformación en redes, el Ejecutivo Estatal ratificó el esquema de pagos para el transporte público. El subsidio estatal absorberá los costos operativos para garantizar que no existan variaciones en el precio del pasaje durante la administración de Pablo Lemus.

El esquema tarifario definitivo para 2026 establece:

Precio estándar: Costo fijo de 11 pesos en todas las rutas del estado. Beneficio estudiantil: Tarifa preferencial de 5 pesos sin importar la institución educativa. Tarjetas de movilidad: Acceso a descuentos y transbordos mediante el sistema de prepago oficial.