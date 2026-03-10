Confirmado en Jalisco: estos son los nuevos requisitos para tramitar la licencia de conducir en 2026

Las personas que planean tramitar o renovar su licencia de conducir en Jalisco durante 2026 deberán considerar los costos actualizados del trámite, ya que las tarifas cambian dependiendo del tipo de permiso y si se trata de una expedición por primera vez o de un refrendo.

La información fue difundida por la Secretaría de Transporte del estado, donde se detallan los precios oficiales vigentes para este año, establecidos en la Ley de Ingresos de Jalisco 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Costos para tramitar la licencia de conducir en Jalisco en 2026

Las tarifas para obtener una licencia nueva en Jalisco varían según el tipo de vehículo que se conducirá. Los costos oficiales para 2026 son los siguientes:

Automovilista: $913 pesos

$913 pesos Chofer: $1,030 pesos

$1,030 pesos Motociclista: $600 pesos

$600 pesos Transporte público o privado: $1,251 pesos

$1,251 pesos Permiso para menor (6 meses): $557 pesos

$557 pesos Permiso para menor (1 año): $1,143 pesos

Estos montos aplican para quienes realizan el trámite por primera vez y desean obtener el documento que permite conducir legalmente dentro del estado.

¡Mantén tus documentos al día y conduce con responsabilidad!



🚗✨Recuerda que es muy importante contar con tu licencia de conducir vigente para circular con tranquilidad.



📌 Consulta los requisitos, documentos necesarios y más información en: 👉 https://t.co/db0bAjaEkv pic.twitter.com/I2UR9ZTRyi — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) February 17, 2026

Precios para renovar o refrendar la licencia

Si la licencia ya venció y solo se necesita renovar o refrendar, el costo es menor. Las tarifas vigentes para este trámite en 2026 son:

Automovilista: $766 pesos

$766 pesos Chofer: $913 pesos

$913 pesos Motociclista: $500 pesos

$500 pesos Transporte público o privado: $1,143 pesos

En caso de que la licencia esté extraviada, también se puede solicitar una certificación para continuar con el proceso de renovación.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Jalisco

Para obtener una licencia nueva o realizar el refrendo, los solicitantes deben presentar ciertos documentos y cumplir algunos requisitos establecidos por las autoridades estatales.

Entre los principales se encuentran:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, entre otros)

(INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, entre otros) Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 90 días)

(no mayor a 90 días) CURP impresa o acta de nacimiento que la contenga

Proporcionar el tipo de sangre

Ser mayor de 18 años para la licencia regular

para la licencia regular Aprobar exámenes viales o de manejo, dependiendo del trámite

En algunos casos específicos también se solicita documentación adicional. Por ejemplo:

Constancia de curso vial para motociclistas, transporte público o permisos para menores

para motociclistas, transporte público o permisos para menores Certificado médico para personas de 75 años o más

Cómo iniciar el trámite de la licencia en Jalisco

El proceso para tramitar la licencia comienza con una cita en línea en el portal de la Secretaría de Transporte, donde se selecciona el módulo y la fecha para acudir a realizar el trámite.

Durante la cita, las autoridades revisan los documentos y aplican las evaluaciones correspondientes antes de entregar la licencia o realizar el refrendo. Conocer los costos y requisitos con anticipación permite preparar el trámite y evitar contratiempos en los módulos de atención.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.