Confirmado en Querétaro: aprueban iniciativa que cambiará un servicio esencial en el municipio de San Juan del Río

Toneladas de plástico se encuentran en el mar por lo que científicos desarrollaron un coctel de enzimas para degradar el plástico seis veces más rápido y darle solución a este problema del medio ambiente.

Toneladas de plástico se encuentran en el mar por lo que científicos desarrollaron un coctel de enzimas para degradar el plástico seis veces más rápido y darle solución a este problema del medio ambiente. | LUIS ECHEVERRIA/REUTERS

La Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura de Querétaro votó a favor de la iniciativa de decreto que autoriza al municipio de San Juan del Río modificar el Título de Concesión para la gestión integral de residuos sólidos.

Esta reforma faculta a la empresa Rellenos Sanitarios de San Juan del Río, Qro., S.A. de C.V. para construir dos centros de transferencia estratégicos. Según el alcalde Roberto Cabrera Valencia, esta infraestructura permitirá reducir hasta en tres horas el tiempo de operación de cada camión recolector, ampliando la cobertura en zonas de alto crecimiento como Valles Dorados, Haciendas y Fundadores sin necesidad de aumentar la flotilla municipal.

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¿Cómo funcionarán los nuevos centros de transferencia en San Juan del Río?

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales implementará un modelo logístico donde los 54 camiones del ayuntamiento ya no tendrán que trasladarse hasta el relleno sanitario, lo que actualmente consume entre 90 y 120 minutos por viaje.

Claves del nuevo esquema operativo:

Ubicación estratégica: Los centros se localizarán en la zona oriente y en la carretera a Tequisquiapan.

Los centros se localizarán en la zona oriente y en la carretera a Tequisquiapan. Descarga inmediata: Los camiones recolectores depositarán los residuos en estos puntos cercanos y regresarán a sus rutas de inmediato.

Los camiones recolectores depositarán los residuos en estos puntos cercanos y regresarán a sus rutas de inmediato. Traslado masivo: El concesionario se encargará del traslado final mediante góndolas especializadas con capacidad de 25 a 40 toneladas.

El concesionario se encargará del traslado final mediante góndolas especializadas con capacidad de 25 a 40 toneladas. Cero almacenamiento: La operación garantiza que los residuos pasen directamente a las góndolas, evitando la acumulación de basura en el sitio de transferencia.

PuertoVallarta-Recoleccion.jpg Camiones encargados de la recolección de basura. (Facebook Gobierno Municipal de Puerto Vallarta)

¿Qué beneficios directos recibirán las familias de San Juan del Río?

El secretario de Servicios Públicos, Ernesto Mora Rico, señaló que la eficiencia operativa será clave para enfrentar la demanda en colonias como La Estancia, Santa Bárbara y Ciudad Maderas, cuya población podría duplicar la generación de basura en la próxima década.

Impacto en la calidad del servicio:

Mayor puntualidad: Al eliminar los trayectos largos, las rutas mantendrán horarios más precisos frente a los domicilios. Ahorro presupuestal: Se reduce drásticamente el consumo de combustible y la depreciación de los vehículos municipales. Seguridad para operadores: Se evitan trayectos prolongados por carretera, disminuyendo el riesgo de accidentes de tráfico. Crecimiento ordenado: El municipio podrá pasar de 54 a más de 100 rutas conforme avance el desarrollo urbano proyectado para 2026.

¿Qué regulaciones deben cumplir estos nuevos centros de transferencia?

Para garantizar que la operación no afecte el entorno, el concesionario deberá acreditar estrictos permisos ante instancias federales y estatales de protección ambiental.

Requisitos de operación obligatorios:

Permisos vigentes: Autorizaciones de Semarnat , Profepa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro.

Autorizaciones de , y la de Querétaro. Economía Circular: El diseño de los centros permitirá al ayuntamiento acceder a recursos federales destinados a proyectos de reciclaje y aprovechamiento.

El diseño de los centros permitirá al ayuntamiento acceder a recursos federales destinados a proyectos de reciclaje y aprovechamiento. Se estima que la puesta en marcha de los centros se consolide durante el primer semestre de 2026 pero aún no hay fechas programadas.

pero aún no hay fechas programadas. El municipio no contempla un aumento en la tasa de recolección para la ciudadanía, ya que la inversión busca la eficiencia del contrato actual.

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