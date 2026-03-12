adn bueno
Breaking News

En medio de crisis de desapariciones y homicidios; renuncia otro secretario de Seguridad en Sinaloa

Es oficial: el transporte público en Jalisco se ampliará hacia estos municipios con la llegada de la Línea 5

El transporte público en Jalisco recibirá impulso federal para extender la Línea 5 hacia nuevos municipios.

Nueva propuesta para reducir el consumo de alcohol en conductores de transporte público
Con la Línea 5, el transporte público en Jalisco ampliará su alcance hacia municipios del sur|X: @LaSEMOVI

Escrito por: Gastón Amestoy

Tras recibir respaldo federal, el transporte público en Jalisco sumará un nuevo alcance. La obra se ampliará hacia varios municipios con la llegada de la Línea 5, según confirmó el gobierno estatal, que prevé mejorar traslados al aeropuerto, zonas industriales y municipios del sur metropolitano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto costará la ampliación de la Línea 5 del transporte público de Jalisco?

La extensión de la Línea 5 sobre la carretera a Chapala requerirá una inversión total de 5 mil millones de pesos, distribuidos entre el gobierno estatal y la federación. El proyecto contempla llevar el corredor desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el segundo ingreso al municipio de El Salto.

El Gobierno de Jalisco aportará 3 mil 500 millones de pesos, mientras que el Gobierno Federal contribuirá con mil 500 millones a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Esta proporción responde a los criterios del Fonadin, que exige al estado aportar más del doble de lo que destina la federación.

Con la ampliación del corredor, el gobierno de Jalisco buscará fortalecer la conexión entre aeropuerto, zonas industriales y municipios cercanos. La obra también incorporará infraestructura vial, espacios peatonales y ciclovía, según la explicación del mandatario estatal para usuarios locales metropolitanos.

¿Qué municipios contempla la ampliación y cuándo operará?

La primera etapa de la Línea 5 iniciará operaciones en mayo, de acuerdo con el gobernador. Esa fase buscará mejorar la conectividad hacia el aeropuerto y el corredor sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde convergen usuarios y trabajadores.

Además de El Salto, Pablo Lemus Navarro afirmó que la extensión crecerá hacia Ixtlahuacán de los Membrillos. El trazo partirá desde la zona del aeropuerto, avanzará por la carretera a Chapala y reforzará la conexión con el centro metropolitano en sentido contrario.

El proyecto forma parte de la estrategia estatal de movilidad para atender la presión diaria en carretera a Chapala. Por esa vía se trasladan trabajadores de parques industriales, pasajeros del aeropuerto y habitantes de municipios metropolitanos del sur de Guadalajara. El proyecto forma parte de una estrategia integral de movilidad que incluye la extensión del sistema Mi Macro Peribús hasta Tonalá.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Jalisco Transporte público PNA

LO MÁS VISTO