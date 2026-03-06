Cancelan aumento a tarifa de transporte público y anuncian precio real para todo el sexenio en Jalisco

Tras varios días de polémica en el estado de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anunció la cancelación oficial del incremento a 14 pesos en la tarifa de transporte público en la entidad, destacando que el aumento que se verá reflejado en este 2026 será el único que aplicará a lo largo de su sexenio.

De acuerdo con la administración actual del estado, se busca beneficiar a la ciudadanía con el diálogo y la consulta para evitar un mayor impacto en el bolsillo de las y los jaliscienses, esto sin importar el método de pago utilizado por las y los usuarios del transporte público.

¿En cuánto quedó la tarifa de transporte público en Jalisco?

A pesar de que se especuló con el aumento a los 14 pesos en la tarifa del transporte público en el estado, el gobernador de Jalisco señaló que el monto quedará establecido en los 11 pesos “sin condiciones de ningún tipo”.

Por otro lado, se dio a conocer que sin importar que se pague con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, en efectivo o con la tarjeta de movilidad estatal, se mantendrán las tarifas preferenciales para estudiantes y personas de la tercera edad que tengan beneficios oficiales.

¿Cuánto pagarán los estudiantes por transporte en Jalisco?

Las y los estudiantes de la U de G y cualquier otra institución educativa, tendrán el beneficio de costo preferencial de cinco pesos por viaje en transporte público, esto con la finalidad de apoyar los estudios de los jóvenes.

“Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos, estén en la U de G o en cualquier otra institución educativa. Ningún estudiante pagará más”, mencionó Pablo Lemus.

Pablo Lemus confirma que no habrá más aumentos en su sexenio

Por otro lado, se confirmó que el incremento que aplicará en este 2026, será el único que se dará a la tarifa del transporte público en Jalisco, esto con la finalidad de no afectar al bolsillo de las familias en el estado.

