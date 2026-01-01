60 años de cárcel para Javier López Zavala

Javier López Zavala fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de Cecilia Monzón.

El fallo fue emitido por un Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla el 31 de diciembre de 2025.

el 31 de diciembre de 2025. El tribunal lo señaló como autor intelectual del crimen .

. Silvestre y Jair , autores materiales del feminicidio, también recibieron 60 años de cárcel cada uno.

, autores materiales del feminicidio, también cada uno. Los tres sentenciados deberán pagar una multa de 113 mil pesos de manera individual.

