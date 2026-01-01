inklusion.png Sitio accesible
60 años de cárcel para Javier López Zavala

Un tribunal de Puebla sentenció a 60 años de prisión a Javier López Zavala y a dos cómplices por el feminicidio de Cecilia Monzón.

México

Por:  Ximena Ochoa

Javier López Zavala fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de Cecilia Monzón.

  • El fallo fue emitido por un Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla el 31 de diciembre de 2025.
  • El tribunal lo señaló como autor intelectual del crimen.
  • Silvestre y Jair, autores materiales del feminicidio, también recibieron 60 años de cárcel cada uno.
  • Los tres sentenciados deberán pagar una multa de 113 mil pesos de manera individual.

