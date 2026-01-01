Sofía Isabela, la primera bebé del 2026
Sofía Isabela nació a las 00:01 del 1 de enero en Tlalnepantla y se convirtió en la primera bebé de 2026 en México, informó el IMSS.
Sofía Isabela nació a las 00:01 horas del 1 de enero de 2026, convirtiéndose en la primera bebé del año en México.
- El nacimiento ocurrió en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 60 del IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México.
- La recién nacida pesó 2.8 kilos y midió 50 centímetros; madre e hija se reportan en buen estado de salud.
- El hospital cuenta con certificación de la OMS y UNICEF como “Hospital Amigo del Niño y de la Niña”.
- También se registraron otros nacimientos destacados en el arranque de 2026 en Edomex y Puebla.
