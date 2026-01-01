Sofía Isabela, la primera bebé del 2026

Sofía Isabela nació a las 00:01 horas del 1 de enero de 2026, convirtiéndose en la primera bebé del año en México.

El nacimiento ocurrió en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 60 del IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México.

del IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México. La recién nacida pesó 2.8 kilos y midió 50 centímetros ; madre e hija se reportan en buen estado de salud.

; madre e hija se reportan en buen estado de salud. El hospital cuenta con certificación de la OMS y UNICEF como “ Hospital Amigo del Niño y de la Niña ”.

”. También se registraron otros nacimientos destacados en el arranque de 2026 en Edomex y Puebla.

