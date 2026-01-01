Nació a las 00:01; Sofía Isabela, la primera bebé en México este 2026

En los primeros minutos de 2026, México registró un nacimiento que simbolizó el arranque del nuevo año. Sofía Isabela llegó al mundo a las 00:01 horas del 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), convirtiéndose en la primera bebé registrada oficialmente en el país este año.

El nacimiento fue confirmado por autoridades del IMSS, que destacaron la precisión del horario y la relevancia simbólica del acontecimiento. Personal médico acompañó el momento con una cuenta regresiva previa al parto, lo que generó interés público y convirtió el hecho en uno de los primeros temas comentados del año.

Estado de salud y datos del nacimiento

Sofía Isabela nació con un peso de 2.8 kilogramos y una estatura de 50 centímetros. De acuerdo con información hospitalaria, tanto la recién nacida como su madre se encuentran en buen estado de salud y bajo observación médica de rutina.

La madre, Andrea Tapia Álvarez, tiene 24 años, vive en Cuautitlán Izcalli y es estudiante universitaria. Es madre soltera y recibió atención médica oportuna durante el parto, lo que permitió un nacimiento sin complicaciones mayores, según el reporte del hospital.

Sofía Isabela, la primera bebé del 2026

Un hospital con reconocimiento internacional

El Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 cuenta con la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como Hospital Amigo del Niño y de la Niña .

Esta distinción reconoce la implementación de políticas que promueven la atención humanizada del parto, el contacto temprano entre madre e hijo y el impulso a la lactancia materna .

Este reconocimiento coloca al hospital como uno de los centros de referencia en la atención materno-infantil dentro del sistema público de salud en el Estado de México .

Otros nacimientos que marcaron el inicio del año

El inicio de 2026 también estuvo marcado por otros nacimientos relevantes en la entidad. A las 00:00 horas, el bebé Michael nació en el hospital general IMSS Bienestar Dr. Nicolás San Juan, también en el Estado de México.

Asimismo, en Puebla , la Secretaría de Salud informó del primer nacimiento del año en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, donde una bebé nació con un peso de 3 kilos 310 gramos.

Un contexto demográfico en transformación

Estos nacimientos se dan en un contexto demográfico particular. De acuerdo con estimaciones oficiales, en 2026 se prevé que en México nazcan menos de dos millones de personas, una cifra que confirma la tendencia a la baja en el crecimiento poblacional observada en los últimos años.

Aun así, la llegada de los primeros bebés del año fue celebrada en hospitales y por la ciudadanía, como un mensaje de esperanza y nuevos comienzos para el país.

