Sin bloqueos, pero miles en las calles; SSC confirma las zonas de CDMX que estarán imposibles este 1 de enero

El primer día de 2026 transcurre sin movilizaciones sociales ni bloqueos programados en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En este día de descanso obligatorio, las autoridades capitalinas reportan que no hay marchas, bloqueos ni protestas agendadas, aunque sí una intensa actividad por eventos culturales, artísticos y religiosos relacionados con las celebraciones de Año Nuevo .

Pese al ambiente mayormente festivo, la SSC mantiene un despliegue preventivo cercano a los 15 mil elementos, con el objetivo de garantizar la seguridad de habitantes y visitantes en las distintas alcaldías, especialmente en aquellas con mayor concentración de personas.

Centro Histórico y zonas turísticas, las más concurridas

La alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor actividad durante este 1 de enero. En el Zócalo capitalino continúa la Verbena Navideña , mientras que en el Monumento a la Revolución se lleva a cabo la sexta edición de la Feria de la Muñeca Ar Lele, que prevé la asistencia de alrededor de 20 mil personas.

A ello se suma la experiencia temática de Stranger Things en Expo Reforma, abierta desde las primeras horas del día.

Estas actividades convierten al Centro Histórico en uno de los puntos con mayor flujo peatonal y vehicular, por lo que las autoridades recomiendan anticipar traslados y utilizar transporte público.

Fiestas patronales y exposiciones en alcaldías

En Coyoacán, el Pueblo de los Reyes registra un impacto vial considerable debido a la Fiesta Patronal de los Santos Reyes, una de las celebraciones religiosas más concurridas del inicio de año, con un aforo estimado de hasta 50 mil asistentes en distintos horarios.

Benito Juárez también presenta movimiento constante en la zona del World Trade Center, donde se desarrolla la Expo Tus Juguetes, con una asistencia proyectada de siete mil 500 personas.

En tanto, en Tlalpan se reporta actividad religiosa en la iglesia de Magdalena Petlacalco por la fiesta en honor a Santa María Magdalena, con cerca de tres mil asistentes.

Vigilancia y balance general del día

En Miguel Hidalgo, el Teatro Telcel alberga la función de El Rey León por la noche, con una capacidad aproximada de mil 400 personas. En total, la SSC tiene registrados ocho eventos principales para este día: uno artístico, cinco culturales y dos religiosos.

Aunque no hay protestas previstas, las autoridades no descartan concentraciones espontáneas y mantienen vigilancia permanente.

Se estima que alrededor de 500 mil personas se movilicen a lo largo del día en las 16 alcaldías, como parte del cierre de las festividades de inicio de 2026.

