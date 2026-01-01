Descuentos de hasta 34% en predial y agua en Edomex; anuncian beneficios y bonificaciones en 2026

El Gobierno del Estado de México (Edomex) puso en marcha un paquete de estímulos fiscales para 2026 con el objetivo de incentivar el pago oportuno del impuesto predial y los derechos por servicios de agua potable.

Las medidas, incluidas en la Ley de Ingresos de los Municipios para este año , combinan descuentos por pronto pago con bonificaciones permanentes para sectores en situación de vulnerabilidad, lo que puede representar un alivio importante para la economía familiar.

Descuentos por pronto pago del predial

Quienes realicen el pago anual completo del impuesto predial durante el primer trimestre de 2026 podrán acceder a bonificaciones escalonadas:



En enero, el descuento es del 8%

En febrero, del 6%

En marzo, del 4%.

Por lo que, la recomendación es pagar lo antes posible para maximizar el beneficio.

Además, la ley reconoce a los contribuyentes cumplidos. Si el propietario pagó puntualmente el predial en los dos años anteriores, puede obtener un estímulo adicional por puntualidad:



8% en enero

6% en febrero

2% en marzo

Aunque en teoría ambos incentivos podrían sumar hasta 16%, la aplicación práctica establece que la bonificación máxima combinada suele ser de alrededor del 14%, ya que los descuentos se calculan de manera sucesiva sobre el saldo restante.

Agua potable y alcantarillado: beneficios similares

Para los derechos por suministro de agua potable , drenaje y alcantarillado, el esquema es comparable. El pago anual en una sola exhibición otorga descuentos del 8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo.

A esto se suma un bono por puntualidad para quienes hayan cumplido en los dos ejercicios previos: 4% adicional en enero o 2% en febrero.

Estos estímulos buscan reducir la morosidad y fortalecer las finanzas municipales sin recurrir a aumentos generalizados en las tarifas.

Bonificaciones de hasta 34% para grupos vulnerables

Uno de los puntos clave es la bonificación permanente de hasta 34% tanto en predial como en agua para personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los beneficiarios se encuentran:



Adultos mayores

Personas con discapacidad

Pensionados o jubilados

Viudos

Madres o padres solteros sin ingresos fijos

Personas con ingresos diarios de hasta dos salarios mínimos

Personas en gestación o lactancia y quienes prestan servicios de asistencia social

El beneficio aplica únicamente para un inmueble de uso habitacional en el que el propietario o poseedor acredite residir; será necesario comprobar la condición mediante documentación oficial o un estudio socioeconómico.

Cada Ayuntamiento pone sus reglas

Cada Ayuntamiento definirá los procedimientos específicos, fechas y requisitos mediante acuerdos de cabildo. Por ello, se recomienda consultar la tesorería municipal o el portal oficial de tu municipio para conocer cómo y cuándo solicitar los descuentos, para así aprovechar al máximo los apoyos fiscales disponibles en 2026.

