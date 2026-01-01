CDMX estrena calendario de recolección de basura con nuevos camiones a partir de hoy 1 enero

A partir del primer minuto del 1 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) puso en marcha una nueva etapa en su política de reciclaje . Aunque la separación de residuos entra formalmente en vigor desde Año Nuevo, será hasta el 6 de enero cuando las alcaldías reciban los primeros 50 camiones de limpia adaptados para recolectar la basura de forma diferenciada.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada , explicó que estos vehículos permitirán que los residuos separados desde los hogares realmente lleguen a su destino correcto.

Señaló que la ciudad ya cuenta con una base sólida de cultura ambiental, por lo que ahora el reto es afianzar hábitos y garantizar que el servicio de limpia acompañe el esfuerzo ciudadano.

♻️🌆 Transformar tu ciudad empieza desde casa.

Separa tus residuos y colócalos en su día correspondiente:

🌿 Orgánicos → martes, jueves y sábado

🔁 Reciclables → lunes, miércoles, viernes y domingo

🗑️ No reciclables → lunes, miércoles, viernes y domingo



✨ ¡Junt@s hacemos una… pic.twitter.com/aiItcO6MNa — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 31, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Días específicos para cada tipo de residuo

El eje central de esta estrategia es el nuevo calendario de recolección , que establece días definidos para cada tipo de basura. La intención es evitar la mezcla de residuos y facilitar su aprovechamiento:



Residuos orgánicos : se recolectarán los martes, jueves y sábados

Aquí entran restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, pan, tortillas, flores, pasto, hojarasca y otros desechos de origen animal o vegetal que pueden convertirse en composta.

: se recolectarán los Residuos reciclables : deberán sacarse los lunes, miércoles, viernes y domingo

Incluyen papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, latas, aluminio, textiles, madera y envases multimaterial como los Tetra Pak.

: deberán sacarse los Residuos no reciclables : también se recogerán los lunes, miércoles, viernes y domingo

En este grupo están los residuos sanitarios, pañuelos usados, papel de baño, toallas sanitarias, hisopos, curitas y otros desechos que no pueden reciclarse.

: también se recogerán los

Las autoridades recordaron que ciertos materiales, como las pilas, no deben tirarse en el camión, ya que cuentan con contenedores especiales en distintos puntos de la capital.

Recalentado deja toneladas de basura en CDMX

Sin sanciones por ahora y una meta rumbo a 2030

Hasta el momento, el gobierno capitalino no ha informado si habrá sanciones para quienes no cumplan con la separación de residuos. Por ahora, la apuesta está en la concientización y en el funcionamiento gradual del nuevo sistema.

Brugada subrayó que el objetivo es ambicioso: para 2030, transformar al menos la mitad de las cerca de ocho mil toneladas de basura que se generan diariamente en la CDMX , ya sea en composta o en residuos con valor comercial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.