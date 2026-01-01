México cerró 2025 con más de 23 mil homicidios; Sinaloa y Colima entre los más violentos

México cerró 2025 con un acumulado de 23 mil 246 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con la integración de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Informe Diario de Seguridad .

Las cifras corresponden al periodo de enero a diciembre y reflejan una disminución frente al año previo, aunque la violencia letal se mantuvo extendida en gran parte del territorio nacional.

Tan solo en diciembre se registraron mil 503 asesinatos, lo que convirtió a ese mes en el de menor promedio diario de homicidios en los últimos dos años, con 48.4 casos por día, según los reportes oficiales.

Sinaloa, entre los estados con mayor incidencia

A lo largo del año, Sinaloa se colocó entre las entidades que más aportaron al total nacional de homicidios, particularmente en el último tramo de 2025. La violencia estuvo marcada por disputas entre grupos del crimen organizado, ajustes de cuentas y ataques de alto impacto tanto en zonas urbanas como en carreteras.

Municipios como Culiacán y su zona conurbada, Cosalá, Navolato, Escuinapa y Mazatlán concentraron varios de los episodios más violentos, pese a los operativos y despliegues de fuerzas federales y estatales.

Desde septiembre de 2024, la entidad enfrenta una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, identificadas como Los Chapitos y Los Mayitos, conflicto que continuó generando repuntes de violencia armada durante 2025.

Aseguran droga y celulares en cárcel de Sinaloa

Estados con las tasas más altas de homicidio

Al analizar las cifras por tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes:



Colima encabezó la lista nacional con 74.04 víctimas, seguido de

con 74.04 víctimas, seguido de Morelos (49.90)

(49.90) Sinaloa (48.35)

(48.35) Chihuahua (41.08)

(41.08) Baja California (38.39)

(38.39) Guanajuato (36.53)

(36.53) Guerrero (34.37)

(34.37) Sonora (33.59)

Estados donde la violencia letal se mantiene por encima del promedio nacional.

Menos asesinatos que en 2024, pero violencia persistente

En comparación, 2024 cerró con 30 mil 062 víctimas de homicidio doloso, lo que representó un promedio diario de 82.3 asesinatos.

La cifra de 2025 implica una reducción cercana al 23%, aunque especialistas advierten que la disminución no necesariamente se traduce en una mejora estructural de la seguridad.

Un cierre de año con 41 homicidios

El último día de 2025 dejó 41 víctimas de homicidio, con mayor concentración en Baja California, Guerrero, Chihuahua y Estado de México , mientras que 14 entidades no reportaron asesinatos ese día.

Aunque el balance mensual mostró una baja histórica reciente, la violencia homicida continúa como uno de los principales desafíos de seguridad en el país.

